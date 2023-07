Anita Horvat šesta, Klara Lukan prebila led

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska atletinja Anita Horvat je na diamantni ligi na Poljskem v teku na 800 metrov šesta (1:58,94). Na stadionu med Katovicami in Chorzowom, kjer so bile prejšnji mesec evropske igre, je slovenska barve zastopala še Klara Lukan in bila na 3000 metrov 14. (8:51,45).