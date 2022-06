Strah zaradi Golobovih otrok

Informacije, da je bil premier v Bruslju z otroki, še preverjamo v kabinetu premierja. Drugi mediji o tem niso poročali. Osebno pa sem prvič zaznal strah uradnikov v Bruslju, od koder je informacija prišla. Zraven je bila namreč prošnja, naj absolutno skrijemo, od koga smo izvedeli, ker je nova vlada Roberta Goloba maščevalna: odstavljajo "vse živo" in lahko celo njihovi bližnji v Sloveniji izgubijo službe. To sem slišal. Takšnih odzivov ob preprosti dilemi, ali so bili s premierjem, ki je tudi oče, na obisku v tujini tudi otroci ali morda žena, še nikoli nisem slišal. Strah v Bruslju. Pred novo oblastjo doma. Ki izvaja politične čistke. In menjuje vse živo.

Otroci kot del obračunov brez milosti

Ni pa strah nove predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki je zaplesala na državni proslavi pred častno gardo. Proslava je bila v spomin na razglasitev neodvisnosti in začetek vojne, da bi jo ubranili. Takšnega mimohoda državnika gardisti zanesljivo še niso videli. Vsem nam je nenavadno sproščena predsednica državnega zbora v črni obleki popestrila večer. Pred izvolitvijo za poslanko Gibanja svoboda je bila nižja sodnica, ki je bolj kot s poštenim sojenjem zaslovela s političnim aktivizmom na Facebooku.

Foto: STA Nekaj strahu ob informacijah o Golobovih otrocih je lahko celo logičnega, ker so po zaslugi bloka, s katerim Golob ravno prevzema oblast, otroci politikov postali municija v političnih spopadih brez milosti. Spomnimo se afere s posredovanjem informacij Evgeniji Carl o storniranem hotelskem računu, na katerem so bila imena mladoletnih otrok ministrice. Afero so iz KUL sprožili, da bi dodatno zamajali prejšnjo koalicijo. Nekdanjo ministrico za kmetijstvo in šefico DeSUS Aleksandro Pivec so na obisku na Primorskem spremljali otroci, račune za bivanje pa ji je plača občina. A pri Golobu zdaj ne gre za očitek, da bi svoje otroke prevažal na državne stroške s falconom ali kaj takega. Že to, da bi se izvedelo, da bi lahko bili z njim na službeni poti, naj bi bilo skrajno nevarno, če izve javnost. Karkoli si že mislimo o vladi, ki prevzema oblast in ki je ta teden v parlamentu predčasno naglo odstavila dva nadzornika slovenskega državnega holdinga, da bi si pridobila dodaten vpliv na državna podjetja, je strah napačen odziv. Ravno praznujemo obletnico nastanka države, ko je šlo ob razpadu Jugoslavije tudi za to, kako odpraviti desetletja diktature komunistov, ki jih je nazadnje vodil Milan Kučan. Če bi se takrat tako bali, te države ne bi bilo. Je pa danes nekaj podobnosti s tistim časom. Kučan se z Golobom, tega je v kampanji na vso moč podprl, vrača, nova oblast pa si želi podobno moč, kot so jo komunisti imeli v prejšnjem sistemu: zagotoviti si poskušajo popoln nadzor nad vsemi vejami oblasti, gospodarstvom in mediji. V medijih bi ukinili vsako sled pluralnosti. Skupaj z nekdanjim predsednikom Danilom Turkom, ki je zaslovel z odlikovanjem šefa tajne politične policije prejšnjega režima, Tomaža Ertla, je Kučan ta teden že podprl tudi Pirc Musarjevo.

Nadzor podjetij za nadzor medijev

Da so predčasne politične menjave nadzornikov SDH del pohoda k popolnemu nadzoru, ni težko ugotoviti. Golob si poskuša naglo podrediti največja državna podjetja in si s tem ob kupu dobro plačanih položajev zagotoviti še več vpliva na največje medije v državi. Popolna podreditev medijev, temu pravijo depolitizacija, je cilj Golobove koalicije, ki ga ne skrivajo. Kot tudi podreditev policije, da bo preganjala predvsem nasprotnike leve sredine, zaradi česar tam zamenjujejo vse, kar leze in gre. To, da so preganjali opozicijo, so že počeli v preteklosti. S podrejanjem medijev pa vladajoči počnejo natanko tisto, kar so v Bruslju prej propagandno podtikali prejšnji vladi in kar je na manj spreten način nekoč, z javnim pismom direktorjem, da naj premislijo, kaj financirajo v medijih, poskušal doseči Marjan Šarec. Pod SDH spada Telekom, ki je v obdobju vlade Mira Cerarja začel bogato financirati POPTV. To financiranje je bilo zadnja leta, ko se je zgodila menjava oblasti, znižano. POP TV velja za glavnega promotorja in podpornika Goloba in KUL. Celo družinsko so na vrhu povezani. Ni le šala, da državi danes vladajo ptiči: Kosi in Golobi. Drago Kos je poročen z odgovorno urednico POP TV Tjašo Slokar Kos, njegova sestra pa je pomembna funkcionarka Gibanja Svoboda, Marta Kos ... Novi policijski šefi imajo partnerice med novinarkami na POP TV, ki so zaradi tega že v preteklosti o dogajanju poročale na zanimive načine.

Koalicija lahko ukine, če si podredi SDH, tudi financiranja "nenaših medijev". Pri tem gre za bistveno manjše vsote kot pri POP TV. Drobiž. SDH in nadzorni svet Telekoma je nekoč, ko so s povišanjem plačil reševali dobičkonosnost Pro Plusa, vodila Lidia Glavina, ki se je pozneje zaposlila v GEN-I pri Golobu. Pa še plačali so ji za to, da se je prezaposlila tja.

Druga tarča Goloba ob SDH je slaba banka, ki ima tudi vpliv na medije, ker je lastnica pomembnega dela medijske verige tajkuna Martina Odlazka, ki je tudi odločen zaveznik Goloba in KUL. Nekoč je bil tudi Marjana Šarca. Po volitvah pridejo računi. Del Odlazkove mreže je ob radijskih postajah in portalu Necenzurirano, ki velja skoraj za uradno glasilo zdaj vladajočih, tudi štajerski dnevnik Večer.

Ob mariborski Livarni MLM, ki je tudi na slabi banki, je Luka Mesec te dni pritegnil pozornost z napovedmi, da bodo ustavili prodajo podjetja v težavah zasebnikom in da bo izveden menedžersko-delavski odkup. Iz stranke so ga pozneje popravili, da le delavski. Na Siol.net pa smo razkrili, da naj bi na slabo banko prišlo tudi pismo Martina Odlazka, ki vodilne tam prepričuje, da bi do svojega podjetja rad prišel tudi on. Šlo bi za menedžerski odkup. In ne delavski. Tajkunski, po domače. O tem Luka Mesec javno nič ne govori. To gre tako: davkoplačevalci sanirajo, potem pa tisti, ki so zavozili, poceni odkupijo, ker imajo svoje na oblasti.

Mediji smo velik posel in pomemben mehanizem za propagando in ohranjanje oblasti.

Naši mediji

Del novinarjev, tisti na RTVS, ki so uradno državni uslužbenci, pa v tem turbulentnem času celo stavka in zahteva zamenjavo svojih šefov, ker so nazorsko menda preveč desni. Želijo si več svobode. Najglasnejši med njimi v preteklosti so postali celo poslanci. Svobode. Denimo, Mojca Pašek Šetinc, ki zdaj predlaga rešitve, da bi še vsi drugi postali "neodvisni". Kot je ona. In še množica novinarjev, ki z največjih televizij neposredno prestopa v politične stranke. Kakšna je bila stavka, pa najbolj pokaže izjava predsednice stavkovnega odbora Helene Milinković, ki je za Radio Slovenija povedala, da so "pripravili bogat program, posvečen vsebinam naših stavkovnih zahtev javni Radioteleviziji, a je bil ta program danes cenzuriran". Pazite, sindikalistka nam je povedala, da so pripravili program. Uredniki so. Medije RTVS so spremenili v trobila za sporočanje sindikalnih zahtev. Vodstvo, ki jim je onemogočilo zlorabo, pa je šefica sindikata javno obtožila cenzure. Ker so zavrnili kršenje zakona.

To je nova depolitizirana govorica. Sindikalna zloraba javnega medija je visoka vrednota, pošteno ravnanje je greh in cenzura. Ker ni v skladu s stavkovnimi cilji. Sindikata.

Informacije, ali so bili z Golobom v Bruslju tudi otroci, še čakamo. Ni strašno pomembno, zanimivo pa. Še posebej, če se, če uporabimo govorico aktivistov RTVS, drugod to cenzurira.

P. S.: Ta teden me je prvič doletel covid. Številne novinarje je. Ne le na Siol.net. Vsaj v mojem primeru ni strašno. Reakcije na drugo in tretje cepljenje so bile podobno neprijetne. Gremo naprej.