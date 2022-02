Kraje državnega: še bolj kot Glavino in Goloba so z denarjem zalili POP TV

Telekom je lani podjetje Proplus obvestil o delni ničnosti pogodbe o vključitvi programov POPTV in Kanal A v sistem Telekoma, prenehal plačevati oderuško nadomestilo za predvajanje programov Proplusa, s tožbo pa zahteva vrnitev 12.346.3378 evrov preveč plačanih nadomestil in obresti od leta 2017 zaradi ocene, da je šlo, če poenostavimo, za "krajo državnega denarja, s katerim upravlja Telekom Slovenije". Podjetje Telekom je v državni lasti.

Leta 2016, ko je nadzorni svet Telekoma vodil še Borut Jamnik, upravo Telekoma pa Rudolf Skobe, je Telekom s Proplusom podpisal pogodbo, ki je dramatično, kar za 12-krat, povišala nadomestilo za predvajanje petih programov tega medijskega podjetja v omrežju Telekoma. Kakšna je razlika, pokaže primerjava, da je na letni ravni nadomestilo leta 2015 znašalo manj kot pol milijona, leta 2018 po novi pogodbi pa na letni ravni že 5,76 milijona evrov. Podobno je, po neuradnih informacijah, prevladujoč položaj na trgu, pa tudi politično moč in podporo, POPTV izkoriščal tudi pri drugih operaterjih. Posledica tega je bila, da se je poslovni izid podjetja Proplus močno popravil. Nenadoma so poslovali z velikimi presežki. Namesto 6,3 milijona minusa leta 2015 so imeli leta 2018 13,3 milijona evrov presežka. Pozneje se je vsota še povišala.

Namesto pogajanj še dodaten dvig cene

Kot smo včeraj poročali po Planetu, dogajanje že od leta 2017 preverja tudi agencija za varstvo konkurence, ki je sprožila postopek zaradi ocene, da Proplus izkorišča prevladujoč položaj na trgu. ProPlus je svoje programe POP TV, KANAL A, OTO, BRIO in KINO operaterjem ponujal izključno neločljivo, vseh pet v paketu, in zahteval, da jim zagotovijo najboljša mesta, hkrati pa je dramatično povišal ceno paketa teh programov, ki je bila v primeru Telekoma kar 12-krat višja, kot je bila do leta 2017. Posledica takega ravnanja sta manjša konkurenčnost na trgu ter manjši tehnični napredek v škodo gledalcev, ki morajo plačevati več, z vidika države pa, da je državni denar odtekal k zasebnim lastnikom. V podjetju Proplus so na očitke o zlorabi položaja na trgu v lanskem letu odgovarjali, da je Telekom kot največji operater povsem prostovoljno pristal na dramatično višjo ceno za predvajanje programov. Pogajanja so potekala tako, da po prvotni ponudbi Proplusa, kakšna bi morala biti cena, ni bilo približevanja, torej znižanja po pogajanjih. Namesto tega se je cena v pogajanjih še dramatično povišala.



Med nenavadnostmi povečanja financiranja programov POPTV in Kanala A je, da je Telekomu v tem času, šlo je za leto 2016, začela prodajati elektriko GEN-I, pogodba je bila sklenjena za pet let. Robertu Golobu in njegovi celotni upravi pa so nagrade za uspešnost in s tem letni prihodki v letu 2017 poleteli v nebo.

Podobno kot prihodki Proplusa. Povišanje plač mimo določb zakona, ki prihodke uprav v državnih podjetjih omejuje, je bil eden od razlogov, da Golob lani ni dobil dodatnega mandata na vrhu GEN-I. Leta 2017, ko je agencija za trg vrednostnih papirjev začela postopek proti podjetju Proplus zaradi zlorabe prevladujočega položaja, je bila po Borutu Jamniku za predsednico nadzornega sveta imenovana Lidija Glavina, ki jo je vlada Mira Cerarja iz Italije uvozila za vodenje državnega holdinga.

Ko se zgodijo menjave

Borut Jamnik je pred tem nadzorni svet vodil štiri leta, od leta 2013. Kot smo poročali, so Glavino dve leti pozneje, ko so jo že v času vlade Marjana Šarca marca 2019 na vrhu SDH odstopili, zalili z denarjem.

Takratni predsednik nadzornega sveta SDH Igor Kržan, ki je nekaj dni za tem sam prevzel vodenje uprave SDH, je z Glavino podpisal pogodbo, s katero ji je v SDH zagotovili svetovalno službo s plačo predsednice uprave in določbo o visoki odpravnini, če si hitro najde službo drugje. In si jo je. Že čez tri mesece. Bilo je julija 2019. Zaposlila se je v GEN-I Roberta Goloba. Skoraj hkrati kot Glavina na vrhu SDH je odstopil tudi predsednik uprave Telekoma Rudolf Skobe, v času katerega so bile za Proplus neverjetno ugodne pogodbe podpisane. Nekoliko pozneje, bilo je avgusta 2019, ko je že dobila zaposlitev v GEN-I, se je Glavina poslovila tudi z vrha nadzornega sveta Telekoma.

Celotno tožbo Telekoma je danes objavil portal Pozareport tukaj.

Za odziv na delno prenehanje plačevanja in tožbo za vrnitev več kot deset milijonov evrov, smo prosili tudi podjetje Pro plus.