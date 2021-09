Pravica pljuvati na poslance in kazati spolne organe

Pripor zaradi suma tihotapljenja droge in izmikanja sojenju je ta teden doletel Anisa Ličino, ki je pomemben obraz levičarskih protestov ob petkih. Ličina nas je nekoč v Tedniku TVS poučil, da je za razbit obraz fotoreporterja Boruta Živuloviča kriva vlada, ker njeni ukrepi za omejevanje covida niso dovolj prijazni, in da novinarje pred razbitim obrazom na protestih reši, če imajo na sebi oznako, da so iz TVS. Drugi obraz levice Nika Kovač, ki jo je nekdanji demokratski ameriški predsednik Barack Obama uvrstil med 60 najbolj izstopajočih aktivistov in s tem mladih voditeljev, pa nas je presenetila z zahtevo, da moramo cenzurirati na Siol.net objavljen članek o referendumu, ki ga je napovedala. Sodno nas bo preganjala, če ljudem povemo, da bo to referendum za pravico levih protestnikov, da pljuvajo v obraze poslancev in kažejo spolne organe, nam je sporočila prek odvetnika.

To je preobrat. Skoraj tako radikalen, kot ga je doživel del novinarjev Televizije Slovenija, ko so protestniki proti vladnim ukrepom proti covidu vdrli v stavbo TVS. Ti novinarji in uredniki so do zdaj podpirali ljudske "vstaje" proti Janezu Janši. Del teh vstaj so v preteklosti že bili vdori v stavbe in vandalizem. A zdaj je to prvič res zmotilo nazorsko leve novinarje in urednike TVS. Ker se je zgodilo njim.

Šok, ko v medijih ni le propagande zate

Ta teden so se pogovarjali, da bi kar odstavili svojega direktorja, ker jih ni zaščitil pred protivladnimi protestniki, ki so jih leto in pol reklamirali z aktivistično naklonjenim poročanjem. In to celo takrat, ko smo vsi vedeli, da gre za navadne kriminalce.

Tudi Kovačevo so nam številni mediji z idejo referenduma predstavljali kot borko za svobodo govora in pravico kritike oblasti. Zdi se, da je Niko Kovač povsem šokiralo, ker na Siol.net nismo poročali enako propagandno in namesto tega javnosti predstavili, o čem zares govorijo poslanci. Zaradi tega je izgubila živce in nam zagrozila s sodnim pregonom, če ne cenzuriramo vsebine, o kateri ljudje iz drugih medijev niso mogli izvedeti nič. Ker so jim tam bolj žgečkljive vsebine zamolčali. To je bilo nenavadno, ker takšne vsebine ljudi pritegnejo. To je tisto, kar mediji običajno iščejo. Pri nas pa prikrivajo. Določeni.

Razkazovanje spolnih organov smo na protestih, ki jih ob petkih organizira levica, že videli. Učitelj je pred Prešernovim spomenikom, da spomnimo, spustil hlače, da si je lahko vesoljna Slovenija, z njegovimi učenci vred, ogledala, kaj mu binglja med nogami. Foto: Ana Kovač

Vsi smo vedeli, da v parlamentu poslanci na odboru za notranjo politiko dopolnjujejo zakon o javnem redu in miru z globami za tiste, ki zmerjajo in pljuvajo na poslance ter druge predstavnike oblasti. Zakon uradne osebe pred pljuvanjem varuje že od osamosvojitve: a še v tolarjih. Politikov pa do zdaj ni posebej omenjal. Dopolnilo so poslanci predlagali, ker so protestniki proti vladnim ukrepom za omejevanje epidemije julija čisto zares pljuvali nanje. Zgodilo se jim je, kar se je televizijcem s Troho. Začutili so jih na lastni koži. Dobesedno. In policija je povedala, da ne more nič, ker nima pristojnosti ukrepati proti tistim, ki pljuvajo v obraz poslancem, ko ti stopijo iz stavbe državnega zbora. Zakon je za poslance slab, so izvedeli poslanci, ki odločajo o zakonih. Pljuvanje naj ne bi bilo kaznivo.

Na Siol.net smo opozorili, da bo referendum, ki ga je napovedala Kovačeva, zanimiv, če bo sprejeto to poslansko dopolnilo, ker določa tudi globe v evrih za javno razkazovanje spolnih organov. In bo to torej referendum o pravici pljuvanja na politike in razkazovanja spolnih organov. Razkazovanje spolnih organov smo na protestih, ki jih ob petkih organizira levica, tudi že videli. Učitelj je pred Prešernovim spomenikom, da spomnimo, spustil hlače, da si je lahko vesoljna Slovenija, z njegovimi učenci vred, ogledala, kaj mu binglja med nogami.

Če bi bilo dopolnilo sprejeto in bi Kovačeva dosegla referendum o njem, bi to bil referendum o pravici pljuvanja na poslance in kazanja spolnih organov na protestih, ki se jih udeležujejo prvaki strank koalicije KUL.

Tega referenduma ne bo. Ne zato, ker bi se Kovačeva, ko smo opozorili, kakšna je vsebina, umaknila. Ni se. Poslanci koalicije so se. Svoje dopolnilo so popravili v splošno prepoved pljuvanja na vse ljudi, ne le na politične predstavnike ljudstva. Na elito. Kovačeva je skoraj hkrati zahtevala, naj umaknemo vsebino članka o referendumu za pljuvanje in kazanje spolnih organov, in napovedala, da nas bo tožila, če ne bomo cenzurirali zanjo menda neprijetne vsebine. Sam sicer sploh ne vidim, da bi bilo zanjo tam kaj strašnega. Članka nismo cenzurirali, vsebina je nespremenjena še vedno na voljo, odziv njenega odvetnika Dina Bauka pa smo v celoti objavili, ker je prav, da so predstavljene vse plati, in ker je tudi pomemben za zgodovino.

Podoben preobrat kot Kovačevi, ki se nam je iz borke za svobodo govora in možnost kritike oblasti nenadoma prikazala kot zagovornica cenzure in sodnega pregona novinarjev, ki kritično pišejo o njenem delu, se je zgodil tudi delu novinarjev TVS, ker je v njihove prostore vdrla skupina protestnikov proti vladi, ki jo je vodil Ladislav Troha.

Proti Kaduncu niso protestirali in ga niso odstavljali

Nenadoma televizijski novinarji in uredniki niso več eno s protestniki. Zdaj so žrtve. In zato ni bilo običajnega zapisa s propagandnim naslovom na MMC, da so pogumni protestniki z vdorom v stavbo pozvali TVS, naj se že upre vladnim ukrepom nošenja mask in cepljenj ali pa naj uredniki in novinarji tam vsi dajo odpovedi zaposlitve in prepustijo kamere vstaji. Niso poročali na način, kot so, na primer, ta teden o pozivih levih protestnikov (in strank) predsedniku republike, naj zlorabi svoj položaj za njihove politične potrebe pred volitvami prihodnje leto ali pa odstopi.

Med novinarji na TVS je bilo zadnji teden tudi nekaj osuplosti, ko so izvedeli, da jim policija proti Trohi ni takoj prihitela na pomoč, ker je imela vse svoje sile na politkolesarskih protestih. S katerimi so na TVS povezani osebno in simbolno. Pa čeprav to zanikajo. Eden od pomembnih obrazov levih protestov ob petkih je Igor Bricelj, ki je bil nekoč med uredniki in novinarji, ko so ti "vstajniško" vdrli v prostore programskega sveta, na sejo vrha RTVS, in tam protestirali, da svetniki ne smejo razpravljati o poročanju, zaradi katerega je takrat šef največje opozicijske stranke Janez Janša novinarko Eugenijo Carl in urednico Mojco Pašek Šetinc v tvitu označil za odsluženi Kučanovi prostitutki. Tam je Bricelj med novinarji razvil znameniti transparent, ki poziva k smrti.

Sivolasi mož, ki na levi strani drži transparent s pozivom k smrti, je eden od pomembnih obrazov levih protestov ob petkih Igor Bricelj. Foto: Peter Jančič

Pozneje je Bricelj kot Troha bivakiral pred stavbo TVS in zahteval, da onemogočijo in odpustijo novinarja Jožeta Možino, ker je ta objavil pogovor o množičnih umorih komunistične oblasti in partizanske vojske po drugi svetovni vojni, ki jih poskušata sistematično prikriti zveza borcev in del levice. Zveza borcev, ki je močno povezana s SD Tanje Fajon, je organizirala celo javne proteste proti Možini, na katere so vabili tudi novinarji RTVS. TVS pa je z njih poročala. Več o tem si lahko preberete v poročilu o takratnem dogajanju: NA PROTESTE ZVEZE BORCEV PROTI MOŽINI VABIL KAR NOVINAR RTVS ŠURC, MOLK O BRICLJU, KI PRED STAVBO GROZI MOŽINI.

Takrat novinarji niso zahtevali odstavitve Igorja Kadunca, ker njihovega vhoda in novinarja ni zaščitil pred Bricljem in pred povsem nesprejemljivi poskusi pritiskov zveze borcev. Tudi nobenih sankcij proti Šurcu ni bilo za njegovo politično dejavnost proti lastnemu podjetju.

Novinarji, ki so v programskem svetu protestirali okoli Bricljevega poziva k smrti, še danes govorijo, da sta bila njihova "vstaja" in vdor v prostore programskega sveta upravičena, ker programski svet ne sme presojati dela novinarjev in urednikov. A ko so pozneje svetniki z leve odstavljali direktorico Ljerko Bizilj, ker ta ni bila pripravljena zamenjati odgovorne urednice Jadranke Rebernik zaradi pravilnega ravnanja novinarja Igorja Pirkoviča, ki je hrvaškemu pevcu Thompsonu omogočil odgovor na hudo obtožbo, da je fašist in ustaš, ni bilo nobenih vstaj in protestov teh istih novinarjev.

Pa je šlo za veliko več kot le razpravo.

Obratno, levičarskega aktivista Domna Saviča, ki je takrat odstopil kot član programskega sveta, ko jim ni takoj uspela politična čistka z odstavitvijo direktorice, danes vabijo kot neodvisnega poznavalca medijev v Tarčo TVS. Transparent, ki je parafraza vzklika Smrt fašizmu, svoboda narodu in ki ga je mogoče razumeti tudi kot poziv k umoru privržencev Janeza Janše, je pomemben simbol levih kolesarskih protestov ob petkih.

Foto: Bojan Puhek

Na katerih je pomembna ikona Bricelj, ki je na posnetku z rdečo zvezdo.

Foto: Peter Jančič

Na kakšno raven je zdrsnilo vse skupaj, nam je ta teden pokazala Tarča, v kateri so o ukrepih za obvladovanje epidemije covida modrovali učitelji, odvetniki ... Tam je bila tudi antropologinja, ki velja za enega od ideologov vstajništva v Mariboru, Vesna Vuk Godina. Bila je v podobni vlogi neodvisnega strokovnjaka kot pred tednom aktivist proti klerotalibanom in financiranju desnih medijev Domen Savič

Po precepljenosti smo Balkan

Takšnim pravijo stroka za covid v opoziciji KUL, ki je pred počitnicami sprožala ustavno obtožbo proti Janezu Janši, češ da namerno ni naročil dovolj cepiv. Ko se je pokazalo, da je cepiv preveč, težava pa je, kako prepričati ljudi, da se cepijo, so ost kritike seveda obrnili.

Kar je bilo predvidljivo komično.

Po precepljenosti smo res daleč za razvitimi evropskimi državami in tam, kamor po zrelosti politične in medijske elite spadamo. Na Balkanu namreč. Na Balkanu pa med boljšimi. K tem slabim rezultatom je pomembno prispevala tudi opozicija, ki ima velik vpliv na največje medije in ki se o skupnem spoprijemanju z epidemijo z vladajočimi niti pogovarjati ni bila pripravljena. Zavrnili so celo poziv s to vsebino predsednika republike Boruta Pahorja.

Potem se pa čudijo, da oblast ni učinkovita v komunikaciji. In za te tudi svoje lastne dosežke, seveda, obtožujejo vlado.

Uradni podatki so takšni:

Zakaj je bila izbira "strokovnjakov" za dileme spoprijemanja z epidemijo Tarče šepava, ni težko pojasniti. Če se nam pokvarijo zavore na avtomobilu ali začne škripati motor, nam ne pride na misel, da bi ga na popravilo peljali k učiteljem ali ravnateljem te ali one šole oziroma antropologinji, ki veliko ve o vstajah in uporih proti Francu Kanglerju in Janezu Janši, nima pa pojma o zavorah.

Odvetnika pa bi poklicali na pomoč predvsem, če je avto še v garanciji in ga na servisu nočejo popravljati.

Vsi vemo, da bi bila posledica strokovnih posegov učiteljev na zavorah avtomobila najbrž katastrofa v prometu.

Ko gre za ukrepe za omejevanje epidemije, na primer za maske in cepljenje ter za dileme zdravljenja nevarne virusne bolezni v bolnišnicah, pa nam takšne mirno ponujajo kot strokovnjake, ki vse vedo ter so najboljši za kritiziranje strokovnjakov in vlade.

Skupaj z Ličino, Troho, Bricljem in mednarodno znano borko za svobodo kritike, ki se ne sme nanašati nanjo, ker potem pa pade v nezavest, Niko Kovač.