Referendum za pravico pljuvanja na poslance in kazanja spolnih organov otrokom?

Ali v spremembo zakona o javnem redu in miru vključiti dopolnilo poslancev SDS, NSi SMC o globah od 500 do tisoč evrov za vpitje in nedostojno vedenje do uradnih oseb ter predstavnikov oblasti in o globi od 400 do 800 evrov za javno razkazovanje spolnih organov otrokom in mladoletnikom, bo popoldan razpravljal odbor za notranjo politiko državnega zbora. Dopolnilo o globah zaradi nedostojnega vedenja, ki je nastalo kot posledica pljuvanja protestnikov na poslance, ko so julija potrjevali zakon, ki bi olajšal spoprijemanje z epidemijo covid-19, je sprožilo veliko ogorčenje predvsem v delu opozicije, med levimi protestniki in delu medijev, kjer to razumejo kot napad na svobodo izražanja.

A te določbe niso velika novost. Zakon predpisuje globe za nedostojno vedenje do uradnih oseb že zdaj. A še v tolarjih. Tako pravi: "Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na način, opisan v 5. točki 2. člena tega zakona, se kaznuje z globo od 25 tisoč tolarjev do 100 tisoč tolarjev. (2) Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo od 100 tisoč tolarjev do 200 tisoč tolarjev. (3) Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z globo od 50 tisoč tolarjev do 100 tisoč tolarjev."

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je javno napovedala celo možnost referenduma, če bi večina v odboru zakon o javnem redu in miru dopolnila z globami za tiste, ki zmerjajo in pljuvajo poslance ter druge predstavnike oblasti, in če bi pozneje takšne spremembe večina poslancev potrdila v državnem zboru. V paketu dopolnila o globah za pljuvanje so tudi globe v evrih za razkazovanje spolnih organov otrokom in mladoletnikom.

Dopolnilo, ki sproža vročo kri in o katerem bi lahko v skrajnem primeru bil celo referendum, je takšno:

Globe za kršitelje, ki jih policisti ujamejo na kraju prekrška, ki so od 500 do tisoč evrov, so relativno visoke, nabor oseb, ki jih zakon varuje pred zmerjanjem in nedostojnim vedenjem, kar je denimo pljuvanje, pa širok. Ob uradnikih, ki jih je veliko, je poslancev 90, članov vlade okoli 15, državnih svetnikov 40, sodnikov vrhovnega sodišča okoli 30, ustavnih sodnikov devet. Število še poviša varovanje njihovih bližnjih.

Določbe lahko pred odborom, če bo zanje večina, in tudi pozneje v državnem zboru poslanci še popravijo, referendum pa bo mogoč le, če bo za spremembo četrtega člena o kaznivosti nedostojnega vedenja do uradnikov in predstavnikov oblasti ter kazanju spolnih organov mladoletnikom večina do konca procedure v državnem zboru.