KUL z Golobom kot Rusi pred Kijevom

Umikanje in preusmerjanje sil ruske vojske, ko ji ni uspelo z zavzetjem Kijeva zamenjati oblasti, je dogodek tedna v vojni v Ukrajini. V Sloveniji pa se je uradno začela volilna kampanja. Robert Golob, ki je bil s svojo stranko svobodnjakov doslej glavna zvezda RTVS in se visoko uvršča tudi v raziskavah javnega mnenja, se je odločil, da bo bojkotiral še ta medij, ker so tam ugotovili, da ne vodi parlamentarne stranke.

Že prej se je odločil bojkotirati soočanja na Planetu in Novi24TV. Novinarji tam niso njegovi. Kritičnih ne mara. Uradno ga motijo tuji lastniki. Golob se je na odločitev na RTVS odzval ostro. Ne le z bojkotom. Tudi s tožbo. Z začasno sodno odredbo poskuša doseči, da bi mu priznali status parlamentarne stranke. Čeprav, če smo pošteni, ne vodi parlamentarne stranke. Golobova stranka na prejšnjih volitvah ni nastopila. Zaradi tega ne dobiva rednih mesečnih dotacij. Te pripadajo le strankam, ki jih je volil vsaj odstotek volivcev. Golobovih svobodnjakov ni. Da postaneš parlamentarna stranka, pa te morajo voliti štirje odstotki. Golobovo stranko je po volitvah iz nič ustanovil Jure Leben (prej SMC), ko je moral odstopiti iz vlade Marjana Šarca. Nastala je brez poslancev.

Kako so na RTVS šli na roko Jankoviću in Golobu

Robert Golob ima na RTVS več težav, kot jih je imel pred desetletjem njegov nekdanji šef Zoran Janković. Foto: Bor Slana/STA Golobova stranka ne dobi niti denarja za strokovno pomoč poslancem, ki ga vodje poslanskih skupin strank, ki so parlamentarne, smejo preusmeriti svojim strankam. Golobova stranka nima poslanske skupine. Na njegovi kandidatni listi pa kandidirata dva poslanca prestopnika: Janja Sluga in Jurij Lep. Sluga je bila izvoljena za SMC (pozneje Konkretno). Lep je bil prej v DeSUS-u. Šef Pozitivne Slovenije Zoran Janković, ki je bil pred desetletjem v podobnem položaju kot zdaj Golob, je imel s soočenji manj težav. Bilo je v času vlade Boruta Pahorja (SD). Jankoviću so na RTVS "šli na roko". Kot na naslednjih volitvah Alenki Bratušek (SAB), ki je pred volitvami po sporu z Jankovićem ustanovila novo stranko, h kateri so takoj prestopili številni poslanci. Golob je bil funkcionar tako Jankovićeve PS kot pozneje SAB Alenke Bratušek. Pred tem je bil politik LDS. A druge lige. Takrat ni nihče pomislil, da bo Golob nekoč ustanovili stranko s podobnim imenom, kot ga je imela stranka pokojnega Jörga Haiderja v Avstriji.

Volitve pred desetletjem so spremljali opazovalci Ovse. Tudi tokratne bodo. Po volitvah so opozorili na proteste, ker so 10. novembra, volitve so bile 4. decembra 2011, na TVS priredili soočenje štirih parlamentarnih in dveh novih neparlamentarnih strank: Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića in Državljanske liste Gregorja Viranta. Novi stranki so povabili po rezultatih javnomnenjskih raziskav. Niso pa povabili vseh parlamentarnih strank, ki bi po zakonu pred volitvami na RTVS morale imeti enake pravice. Po protestih, ker je na enak način TVS nameravala pripraviti tudi soočenja pred volitvami, kar bi bila že povsem očitna kršitev zakona, je RTVS zamisel umaknila in zadnje soočenje pripravila tako, da so povabili vseh 13 strank, ki so kandidirale po vsej državi. Elitni čas so s tem zagotovili tudi Jankoviću. Zaradi velikega števila strank pa je bilo soočenje manj atraktivno.

So uredniki in novinarji TVS pristranski?

Vloga Eugenije Carl in Mojce Pašek Šetinc bo na tokratnih volitvah drugačna kot v preteklosti. Foto: STA Tuji opazovalci so pred desetletjem opozorili tudi na novinarko RTV Slovenija, ki naj bi intervjuje med kampanjo takrat organizirala po nasvetu svojega moža, svetovalca enega od kandidatov. Letos bo takšnih protestov morda manj. Urednica in novinarka na TVS Mojca Pašek Šetinc, katere mož je nekdanji politik LDS in pozneje svetovalec in lobist Mile Šetinc, je kandidatka na listi Roberta Goloba. O izvajanju volitev uredniško zaradi tega ne bo odločala in tudi ne poročala o njih ali vodila soočenj. Je pa donedavno lahko. Zdaj je na dopustu. Kako brutalen je na RTV spopad med novinarskimi in uredniškimi aktivisti za Goloba, je pokazal voditelj Studia city Marcel Štefančič, ki je na javni tribuni razkril, kako so Goloba privilegirali, in celo pozival, da bi s kršitvijo zakona morali kampanjo za Goloba nadaljevati. Tako je Štefančič, ki je tudi član nadzornega sveta levo usmerjene Mladine, razkril trud, da Golob mora biti pred kamerami: "Več nas je kot njih. Njih je le ene par. In vemo točno, kateri so. Zakaj se po redakcijah ne usedemo? In ko pride noter in pove, da Goloba ne boste imeli, jim rečemo, imeli ga bomo. Seveda ga bomo imeli. Nam je bilo rečeno, da ga ne smemo imeti, pa smo imeli. Zakaj ostali tega ne naredite?"

Štefančičev nastop pokaže, da so uredniki na TVS imeli tehtne razloge, da so njegovo oddajo v času volitev začasno ustavili. Požvižga se na zakone in pravila. Golob mora biti. Ker je njegov. Celotno poročilo opazovalcev izpred desetletja, ki bodo tudi tokrat spremljali dogajanje, lahko preberete tukaj: Končno poročilo misije OVSE/ODIHR. Pričakovati je, da bodo ti opazovalci opozorjeni, da službo, ki za državno volilno komisijo pomaga skrbeti za izvajanje volilnih postopkov, vodi nekdanji poslanec LDS Dušan Vučko, ki je tik pred volitvami za pomoč pri obveščanju medijev najel nekdanjo piarovko svoje nekdanje stranke. LDS. V kateri je bil v preteklosti tudi Golob. Kar je bilo za državno volilno komisijo, ki bi morala skrbeti za videz strankarske nepristranskosti, vsaj nenavadno.

So pa na TVS status parlamentarne stranke, ki ga niso dobili Golobovi svobodnjaki, priznali stranki nekdanje predsednice DeSUS Aleksandre Pivec. Ki je bila v času prejšnjih volitev kandidatka DeSUS-a. To so storili po primerjavi z ravnanjem ob Alenki Bratušek v preteklosti, ki ni bila predsednica Pozitivne Slovenije, kot je bila Pivčeva DeSUS-a. To je bil, zamrznjeno, ves čas Janković. Je pa Bratuškova poskušala postati predsednica PS in bila je premierka, h kateri so prestopili številni prej Jankovićevi poslanci. Kot so k Pivčevi poslanci DeSUS-a. DeSUS je zdaj parlamentarna stranka, ki ima v državnem zboru poslansko skupino, a brez poslancev, ker so ti večinoma prestopili k Pivčevi. Eden pa h Golobu. Ali je bila odločitev RTVS ob Golobu in Pivčevi pravilna, bodo pokazali razpleti pravnih sporov. Pri nas je vse mogoče.

Podtikanje Pivčevi, grobni molk ob Golobu

Nenavaden različen odnos medijev, ko gre za Goloba in Pivčevo, pa se je pokazal ob povsem različnem poročanju o stanovanjskih nenavadnostih, v katere je vpleten šef Golobovega volilnega štaba in prej tesni sodelavec v Gen-i, in stanovanju, v katerem živi Pivčeva. Na Siolu smo objavili ovadbo proti Andreju Ribiču, ki vodi volilni štab Svobodnjakov Goloba. Ribiču očitajo, da je kot šef Elektra Ljubljana z direktorjem Elektro Energije Bojanom Kumrom podpisal fiktivno pogodbo o najemu stanovanja, da bi mu zagotovil predkupno pravico, dva tedna pozneje pa je s Kumrom podpisal še pogodbo o prodaji stanovanja v vrednosti 85 tisoč evrov, s čimer naj bi družbo oškodoval za najmanj 42 tisoč evrov, saj naj bi tržna vrednost stanovanja takrat znašala najmanj 127 tisoč evrov. Kumer je bil pred tem funkcionar v vladi Alenke Bratušek. V vrhu SAB in povezanih energetskih podjetij je bil, seveda, tudi Golob.

Na očitke o koruptivnem ravnanju z državnim denarjem Ribič in Gibanje Svoboda Siolu, prosili smo jih, naj predstavijo svojo plat medalje, doslej nista odgovorila. V večini medijev pa je o "grehih" šefa volilnega štaba stranke, ki ji po raziskavah javnega mnenja dobro kaže, grobni molk. Kot da bi udarila cenzura. Majhna izjema je N1, kjer so povzeli dejstva in objavili posnetke, kako razdejano bi naj bilo stanovanje ob nakupu. Ogledate si jih lahko tukaj: Fotografije stanovanja, zaradi katerega je ovaden šef Golobovega volilnega štaba. Veliko obsežneje pa so se številni mediji razpisali, kako bi naj poceni do stanovanja prišla Aleksandra Pivec, za katere stranko raziskave javnega mnenja za zdaj ne kažejo, da bi lahko prišla v državni zbor, in ki, kot se je pokazalo, sploh ni prišla do stanovanja. Stanovanje le najema. Da se številni mediji ukvarjajo s podtikanji obrobni stranki, ne pa s precej obsežno dokumentiranimi težavami Golobove stranke, kaže očitno pristranskost. Celo na politično podrejenost dela novinarjev in medijev.

Marceli Štefančiči niso le na TVS. Ob Golobu je postalo jasno, da zanj delajo aktivisti v številnih medijih, ko so javnosti dolgo prikrivali, da je Golob v Gen-i prejemal ekscesno plačo mimo omejitev, ki jih je določil Lahovnikov zakon. Da so mu to plačo dali drugi in da s kršitvijo zakona nič nima, je traparija. Plače nihče ne dobi, če se s pogodbo ne strinja. Direktorji niso nevedneži. Sploh ne politično nastavljeni. Vedel je, kaj dobi. Ravnali pa so po načelu: golob golobu umije roko, kot je to opisal Dimitrij Rupel, ki je bil kot Lahovnik in Golob nekoč v LDS in zaradi tega veliko ve:

Pozneje so novinarji in mediji, ki so skrivali neverjetno visoko plačo direktorja državnega podjetja, obsežno poročali, kako je Golob mahal s plačno listo, in trdili, kako malo zasluži, ker dobi le sedem tisoč evrov. Neto. Kar povrhu ni bilo res. Kot se je že pokazalo. Že spet je omenjal plačo brez nagrad.

To manipuliranje v težave ni spravilo le teh medijev in novinarjev. Ki so se pustili naplahtati. Tudi Goloba je. Kdo mu bo še verjel? Če reče, da je Robert Golob, je to zdaj nujno treba preveriti. Čisto mogoče je, da manipulira. Tak sloves ima.

To povrhu ni težava le za Goloba. Za celotno navezavo strank Kula je. Na začetku uradne kampanje jim kaže slabše, kot jim je pred tem brez Goloba. Po zadnjih meritvah je SD pod desetimi odstotki, LMŠ in SAB sta pred vrati državnega zbora, v nevarnem območju pa se je znašla celo Levica.

Če teh trendov ne spremenijo, bodo končali kot Rusi pred Kijevom.