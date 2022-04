Dnevna meritev moči strank: LMŠ izven parlamenta, vzpon NSi

Po zadnjih podatkih Parsifalove raziskave o volilnih preferencah bi največ vprašanih volilo stranko SDS Janeza Janše. Podpora ji je narasla, med opredeljenimi anketiranci bi ji glas namenilo 33,8 odstotka vprašanih. Sledi Gibanje Svoboda Roberta Goloba z 21,9-odstotno podporo in SD Tanje Fajon z 8,6-odstotno podporo. Obema se je podpora v primerjavi z dnevom prej nekoliko znižala. NSi Mateja Tonina bi se s 4,8 odstotka uvrstila v parlament. Pred parlamentarnim pragom bi ostala LMŠ Marjana Šarca, podpora ji je padla za 21,7 odstotka, s 4,3 na 3,4 odstotka. V absolutnem znesku za 1,1 odstotne točke. Podobno zunaj parlamenta ostaja SAB Alenke Bratušek in SNS Zmaga Jelinčiča. A pri majhnih strankah, kjer so deleži nizki, so mogoče precejšnje merske napake.