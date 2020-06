Kučan na napačni proslavi

Milan Kučan se ta teden ni pridružil protestnikom, ki jih pod patronatom Tarče in javne RTV že nekaj časa spodbuja visok uradniški funkcionar zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale. Kučan, ki je bil v času nastanka države predsednik predsedstva, je šel na uradno državno proslavo, kjer je bil tudi Lojze Peterle (NSi), ki je takrat vodil vlado. Tam sta bila tudi današnji predsednik Borut Pahor in premier Janez Janša (SDS). Policija je te voditelje učinkovito zaščitila pred protestniki, ki se jim je pa pridružil Marjan Šarec (LMŠ), bolj v ozadju pa je bil tudi Luka Mesec z Levico.

Policija je dobro opravila delo. Kako bi bilo brez, so nam jezni protestniki pokazali, ko so za izdajalce zmerjali vojake častne čete, ko so odhajala na prizorišče državne proslave. Fizično pa se vojakov le niso lotili. Bilo bi tudi tvegano. Vojaki fizično niso nemočni.

Ni pa nujno, da se protestniki ne bi lotili politikov, če bi lahko v večjem številu prišli na uradno državno proslavo. Del teh protestov so že dalj časa pozivi k smrti bolj zmernih v slovenski politiki.

Si predstavljate, da bi se na dan, ko se spominjamo, kako je nastala država, kdo znesel nad Kučanom ali Peterletom?

Kdo so izdajalci domovine

Vojakov protestniki niso tepli, a zmerjanje, da so izdajalci, ker gredo na proslavo nastanka države, je bilo hudo žaljivo. Nikakor ne le za vojake. Boleče za vso skupnost je bilo, ker smo to slišali, ko se spominjamo smrti fantov v slovenskih uniformah, ki pred 29 leti niso pokleknili pred tanki, reaktivci in vojaki jugoslovanske armade, na katerih kapah je bila rdeča zvezda.

Ker niso bili izdajalci, imamo državo, ki od takrat nima več simbola komunistične partije v zastavi. Zdaj pa protestniki, del jih občasno maha s to ukinjeno zvezdo, na vojake vpijejo, da so izdajalci.

S tem ne pljuvajo le na slovensko vojsko. Pljuvajo na državo in na vse nas.

Ker smo svobodna družba, imajo to pravico in možnost.

A lahko kdo pljune tudi nazaj. In lahko nas je veliko.

Protesti so nam prinesli obujanje nevarnih skrajnosti. Glasni so častilci totalitarizmov, komunizma in po nekaterih pozdravih in ikonografijah tudi fašizma. Bolj z leve bi celo ubijali. Ta vzorec bi morali kot skupnost ostro obsoditi in nikakor dovoliti, da se eni skrajneži legitimirajo z drugimi.

K čemer jim pomagajo tudi mediji. To znajo še iz prejšnjega sistema, ko so to za partijo že počeli.

Kljub nadzoru, se je mimo policije in ograj uspelo pretihotapiti kulturnemu delavcu Zlatanu Čordiću. A so ga policisti hitro odstranili.

Pri ograjah in policistih ni šlo le za preprečevanje nasilja.

Policija je preprečevala tudi ogrožanje zdravja. Protestniki, ki so se gnetli tesno drug ob drugem, so se odločili, da tvegajo okužbo s koronavirusom. Dokler ogrožajo le sebe, je to njihova stvar. Ko druge, nikakor.

Državna proslava je bila pripravljena tako, da bi zdravstveno tveganje zmanjšali, kar je mogoče. Sedeži so bili daleč narazen, povabljenih je bilo veliko manj uglednih gostov kot prejšnja leta. In za to je bil tehten razlog.

Iz Balkana in drugih držav že nekaj časa k nam prihajajo okužbe. Kot so nekoč iz Italije in Avstrije.

Zaradi tega se je predsednik Pahor v petek odločil, da prestavi srečanje predsednikov Hrvaške Zorana Milanovića, Srbije Aleksandra Vučića, Črne gore Mila Đukanovića, Kosova Hashima Thacija, Albanije Ilirja Meta… Jutri bi se morali srečati pri nas.

Si predstavljate, da bi se nam ponovilo, kar se je zgodilo na Hrvaškem, kjer je najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković prehitro organiziral turnir v Zadru? Virus se je razširil med številne znane športnike, okužil se je ob Đokoviću tudi Goran Ivaniševič, na testiranja pa so morali tudi politiki. Hrvaški premier Andrej Plenković, župan Maribora Arsenovič...

Zadelo je tudi RTVS

V Sloveniji smo zadnje dni kot pred tem na Balkanu priča vsak dan krepko višjemu številu okuženih. Tri okužene so odkrili tudi na RTV Slovenija.

A številke so, če primerjamo z Bosno ali Srbijo, še nizke. Vlada je tudi hitro reagirala: ponovno je uvedla karantene za tiste, ki prihajajo s tveganih balkanskih in drugih držav, obvezne so spet maske v trgovinah.

Koliko se je okužba že razširila, pa se bo šele pokazalo. Zgodi se z zamikom dveh tednov.

Če je z virusom okuženih veliko ljudi, bodo koristne maske, ki jih je po prevzemu oblasti skoraj panično kupovala vlada, ker zaščite takrat ni bilo niti za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starostnike, na trgu pa so se za maske in podobno teple številne države.

Danes so skladišča in trgovine polne. Kar lahko pomaga, da ne bo edini izhod zapiranje celotne države in omejevanje gibanja na prostem in med občinami.

Proti omejitvam in domnevno predragem kupovanju zaščitnih sredstev so zadnje čase najbolj protestirali tisti, ki jih na proslavo ob dnevu državnosti ni bilo in ki so bolj na strani ulice. Denimo LMŠ Marjana Šarca.

Glasni so bili tudi v SD, katere vrh pa proslave ni bojkotiral.

Bilo bi neverjetno, če bi, ker je prišel Kučan in je bil slavnostni govornik Pahor. Odrekli bi se tudi lastni preteklosti. Zato je vrh moral na "napačno" proslavo.

Dan po tej proslavi, ko je Pahor odpovedal balkanski vrh na Brdu, ker smo vse bliže resni krizi zaradi širjenja epidemije tudi brez tega, je nekaj deset lastnikov avtomobilov kupovalo nove gume.

Vsega policija, ko so protesti in se dogaja ulica, pač ne more preprečiti.

A gum vsaj ni težko kupiti.

Veliko dražje so lahko posledice ulice, če vztrajnim protestnikom uspe doseči Covid za vse in ne le za peščico.