Golobov obliž na draginjo Bandelliju

V prihodnjih dneh se bo podražil bencin, ker je vlada sprostila cene. V časopisu Večer so to na naslovnici opisali kot obliž na draginjo. Hkrati je premier napovedal, da bo vlada zbirala podatke o cenah v trgovinah. Cilj je pokazati ljudem, če jih v Mercatorju, Lidlu, Hoferju ali Intersparu z maržami preveč odirajo. V parlamentu pa se bodo z inflacijo ukvarjali tudi sicer. Pred poslanci bo inflacija ministrov. Spet. Golob je, ko je bil še poslanec, povedal, da potrebuje več ministrov, da bi bil bolj učinkovit šef vlade. Rekordno število ministrov v Evropi. Izvedeli smo, da bodo poslej v vladi tri ministrstva več. Doslej jih je bilo 14, poslej jih bo 19. Da se številčno ne ujema, je dodaten obliž za draginjo. Morda celo za Marka Bandellija, ki je ta teden dobil poslansko nadomestilo, ker si ne more najti dela, znano pa je, da bencin za prestižne nemške avtomobile, ki jih vozi, veliko stane.

Pri bencinu in nafti je nova vlada Roberta Goloba s sprostitvijo omejitve najvišjih cen naftnih derivatov storila tisto, kar je že prejšnja vlada Janeza Janše. A je Janševo sprostitev cen Golob v pogovoru z novinarjem Mladine Marcelom Štefančičem kritiziral kot napako. Janša je Golobovi kritiki prisluhnil in vrnil omejitve najvišjih cen do avgusta, ustavil pa tudi inflacijo ministrov v državnem zboru s predlogom, da bi o tem, ali Golob res potrebuje pet ministrstev več, povprašali ljudi. S posvetovalnim referendumom. Pri nafti si je Golob po prevzemu oblasti že premislil in sprošča cene. Ni si pa še premislili pri inflaciji ministrov.

Videtič ni Golob in mora biti tiho!

Robert Golob v pogovoru z Markom Potrčem, ko javni nastopi zaposlenih v energetiki še niso bili prepovedani Foto: Facebook / Posnetek zaslona Predlog za posvetovalni referendum je Golobu preprečil, da bi že imel dodatna ministrstva in s tem vrsto novih funkcionarskih položajev. Oblast je moral prevzeti s strukturo ministrov, ki jo imamo že dve desetletji. Z vsega 14 ministrstvi in nekaj več ministri, ker jih je še nekaj brez ministrstev (listnice). Kar je že zelo visoko število v Evropi. Opozicija je posvetovalni referendum predlagala z oceno, da še večje število ministrstev ne bo povečalo učinkovitosti Goloba, le več služb bo za politične kadre. Z vladne strani pa so odgovorili, da je to nagajanje in poskus onemogočanja ljudske volje. Ljudstvo je za več ministrov, je bilo razumeti. Nikakor pa vladajoči niso za to in bodo ta teden odločno proti temu, da bi pri ljudstvu to voljo preverili in ga vprašali, kaj meni.

Se pa je zgodil vsaj premik pri depolitizaciji medijev, torej onemogočanju vseh, ki bi lahko bili kritični do nove vlade in ki za višanje cen bencina ne trdijo, da je to obliž proti draginji, in ki rekordnega števila ministrstev ljudstvu ne predstavljajo kot velik korak k učinkovitosti vladanja. Miranu Videtiču je državno energetsko podjetje, kjer je zaposlen, ko je nadzor dobila Golobova vlada, prepovedalo komentirati javno dogajanje na televiziji. Pogosto je bil pri Bojanu Požarju. Videtič ni edini v energetiki zaposlen mož, ki je zadnje čase močno javno nastopal. Nekdo je še veliko bolj izstopal. Ob javnih nastopih je celo kandidiral na volitvah. In zmagal. Robert Golob. Sam je, čeprav je bil zaposlen v državni energetiki, smel za medije komentirati stvari in se celo politično udejstvovati. Ko je prevzel oblast, pa to drugim prepoveduje. Konkurenca je nevarna. Kritiki v medijih pa še prav posebej. Treba jih je utišati. Depolitizirati. Ena pravila veljajo za Videtiča, povsem druga pa za Goloba. Ki je na pravi strani. Na vrhu te strani.

Javnega nastopanja pa nova oblast za zdaj še ni prepovedala raznim profesorjem, ki so zaposleni v državnem šolstvu, pa čeprav so tudi ti zadnje čase že kritični. Kot kaže, pa še niso prestopili meje, ki jo je Videtič. Golobov projekt inflacije ministrstev je kot hudo nepremišljenega ocenil celo sam Rajko Pirnat, ki pa mu ne bodo prepovedali do vlade kritičnih komentarjev v medijih, ker Pirnat sodi tudi med najhujše kritike Janše, povrhu pa je vrhunski pravnik in ti se znajo tudi dobro braniti proti omejevanju temeljnih svoboščin. Kar je svoboda izražanja.

Bo Golob podrl rekord v metanju puške v koruzo?

Za Goloba ne bo konec težav niti, ko bo ta teden njegova večina zavrnila posvetovanje z ljudstvom, ki ga je o inflaciji ministrov predlagal SDS. Janša lahko Golobovo ministrsko inflacijo pozneje ustavlja še s pravim referendumom. Ko ljudstvo odloča, in ne le svetuje. Težave pa bodo tudi nastale, če SDS ne bo več povzročala težav Golobu, ker bo, če bo ustanovljenih pet novih ministrstev in ukinjenih kup starih, najbrž treba na novo voliti celotno vlado. Ni še čisto jasno, ali to pomeni, da bo moral odstopiti le gospodarski minister Matjaž Han, kot je ocenil že omenjeni Pirnat, ali morda kar celotna vlada. Veliko rekonstrukcijo vlade, če bo uzakonjenih pet dodatnih ministrstev, bi bilo z odstopom vlade zagotovo najlažje izpeljati, hkrati pa bi bilo precej komično, če bi Golob postavil rekord v hitrosti, sicer začasnega, metanja puške v koruzo.

Projekt poviševanja števila funkcionarjev, kar predlaga Golob, ni velika novost. Na podoben način, a manj ambiciozno je "učinkovitost" vlade povečeval že Marjan Šarec, ki je predlagal povečanje števila državnih sekretarjev, torej namestnikov ministrov. A mu je projekt propadel. Več o tem poskusu lahko preberete tukaj: ŠARČEVI MINISTRI NE ZMOREJO: NUJNIH ŠE ŠEST DRŽAVNIH SEKRETARJEV. Golobova dodatna ministrstva pomenijo tudi dodatne državne sekretarje. Vsak minister jih ima. Že od leta 2004 smo priča trendu ponovne rasti števila državnih sekretarjev. Takrat, bilo je v času vlada Antona Ropa (LDS), so pojav inflacije državnih sekretarjev, kar je bil v tistih časih tudi Robert Golob, poskušali odpraviti z resno reformo: vsakemu ministru so dovolili le po enega. So pa ministrstva dobila kup direktoratov in njihovih direktorjev. Okoli 40 vsega skupaj. Ti bi naj bili stalni šefi uradnikov, ki se jih ob menjavi oblasti ne menja. Tik pred koncem mandata je Ropova vlada na te položaje imenovala povečini svoje politične državne sekretarje, ki jih je ukinila. Potem je vlado prevzel Janez Janša (SDS) in jih je lep del takoj zamenjal. Levica in njeni mediji so to razglasili za kadrovski cunami. Ustavno sodišče pa je dalo prav Janši, da leto po volitvah smejo odstaviti tudi politično nastavljene direktorje direktoratov. Zdaj jih menjuje Golobova vlada, ki pa hoče še dodatne ministre in državne sekretarje. Dobro plačanih funkcij je vedno premalo. Sploh v času draginje.

Še posebej, ker je veliko nekdanjih ministrov in pomembnih zaveznikov Roberta Goloba na volitvah propadlo. Bili so žrtve svobode in mora Golob zanje urediti službe in posle. Ne gre le za Marjana Šarca in Alenko Bratušek, še cela vrsta nekdanjih poslancev, in sicer pomembnih politikov leve sredine, je na volitvah propadla in jim je zdaj nujno treba urediti dobre zaposlitve. Za vladajoče je dobra plat, da jih s tem umikajo s spiska tistih, ki prejemajo poslanska nadomestila, ki po zakonu pripadajo le tistim, ki se ne morejo vrniti v stare službe ali si najti zaposlitve. Biti na teh spiskih ni preveč dobro. Pritegne pozornost medijev. Kdo vse jih je že dobil, smo na Siolu predstavili ta teden, ko so bila izplačana prva:

Foto: STA Med 36 dobitniki je najbolj izstopajoč Marko Bandelli, ki je skoraj simbol težav, ki jih ima nova vladna koalicija, ko napoveduje, kako bo bolj obdavčila premožne. Na primeru Bandellija gre to tako, da je ta zaprosil za nadomestilo, ker nikakor ne more do službe, da mu ni treba iz svojega podjetja plačevati plače samemu sebi, državi pa še davkov in prispevkov.

Podjetniki so pač spretni in se znajdejo. Ne bodo prvi, ki se bi občasno odrekli zrezku, kar je kot odziv na krizo pred časom predlagal Robert Golob, ko še ni bil premier. Bandelli, ki z združevanjem Gibanja Svobode s SAB in LMŠ postaja član stranke premierja Goloba, je zelo iznajdljiv. Če se ne bi znašel v življenju, zanesljivo ne bi imel porscheja, mercedesa, bmw-ja, dovolj mesa na mizi in še poslanskega nadomestila, ker ne more do dela.

Ali drugače: ker se še ni našla funkcija zanj v vladi ali v kakšnem državnem podjetju, v katerih poskušajo politično zamenjati in depolitizirati vse, kar je le mogoče.

Videtič je začetek in simbol te nove svobode.