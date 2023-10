Kako daleč lahko sosed poreže veje drevju na meji?

Pozdravljeni, veje iz mojega gozda segajo na sosedov travnik. Sosed je posekal veje, toda ne zgolj tistih, ki so visele na njegovo parcelo, ampak jih je odsekal pri deblu, dva metra znotraj moje parcele. Ima pravico sekati na mojem? Ta drevesa bi jaz požagal, toda ker so nagnjena na njegovo parcelo, bi padla na njegov travnik. Me lahko zato toži, tudi če vse takoj pospravim za seboj?

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Alojz, vsebino vašega vprašanja ureja stvarnopravni zakonik. V 83. členu – pravica odstraniti veje – je določeno, da ima lastnik nepremičnine pravico odstraniti (in si prilastiti) veje in korenine sosedovega drevesa, ki segajo v njegovo nepremičnino oz. njen zračni prostor, "če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine". Sosed vas očitno ni pozval, da to naredite sami, in je veje posekal kar sam.

Včasih je taka razmerja urejal zakon o temeljnih lastninskih razmerjih (ZTLR) in obstaja tudi veliko primerov iz sodne prakse, ki zadevajo posege lastnikov nepremičnine, da odstranijo veje in korenine sosedovega drevesa, ki rastejo v zračni prostor oziroma v zemljišče njegove nepremičnine oziroma v njegovo nepremičnino, če ga motijo.

Lastnik drevesa, torej vi, bi lahko prepovedali ali celo preprečili sosedu, da izvrši svojo pravico. V takem primeru bi lahko lastnik sosednje parcele s tožbo zahteval dopustitev odstranitve vej in korenin.

Vsekakor pa lastnik sosednje parcele ni imel pravice posekati vej pri deblu, ker so drevesa na vaši parceli. Lahko bi jih odstranil le z namišljene meje v dolžini, ki sega prek meje.

Pravdanje glede tega odsvetujemo, saj so stroški takih tožb nesorazmerni.

V nadaljevanju svojega vprašanja navajate, da bi želeli drevesa posekati in bodo pri tem verjetno padla na sosednjo parcelo. Svetujemo vam, da soseda obvestite, kdaj boste drevesa odstranjevali ter da obstaja možnost, da bodo padla na njegovo parcelo. Poseka vam ne more prepovedati, vendar je vaša dolžnost, da morebitno škodo na sosednji parceli sanirate in debla odstranite takoj po poseku. Na sosednji parceli ne sme nastati škoda, ostanke dreves, vej ali drugega materiala pa boste morali počistiti in jih odstraniti.

Če vas bo sosed tožil zaradi motenja posesti, pa menimo, da takšna tožba ne bo uspešna, če boste soseda o poseku obvestili in če boste počistili vse, kar bo padlo čez mejo.