Ne samo cene nepremičnin, v Ljubljani rastejo tudi najemnine

Medtem ko so cene stanovanj v prestolnici začele rasti šele leta 2016, se je rast najemnin po besedah Romana Prskala iz nepremičninske agencije Metropola IN začela že dve leti prej. "Najemnine v prestolnici se od leta 2014 postopoma dvigujejo, letos pa se zdi, da se je rast ustavila oziroma cene stagnirajo," pojasnjuje.

Morda vas zanima še:

Si ne morete privoščiti stanovanja v Ljubljani? Kupite ga v Mariboru.

V središču prestolnice se obetajo nova stanovanja

Kot pravi, se najemnine za od 50 do 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani v povprečju gibljejo od osem do deset evrov na kvadratni meter. Poudarja, da na višino vplivajo lokacija, videz, vzdrževanost, oprema stanovanja, parkirno mesto ... Najdražje so najemnine v Centru, na Viču (Trnovo, Murgle, Grbina, Rožna dolina) in v Šiški (Koseze, Podutik, Mostec).

Foto: Metropola IN Za dvosobno stanovanje v Situli je na primer treba mesečno odšteti 700 evrov, kar je 14 evrov za kvadratni meter. Nadpovprečne najemnine dosegajo tudi prestižna stanovanja v središču Ljubljane, sploh tista v novejših in nadstandardnih objektih, kot so Kapitelj, Vila Urbana …

Na drugi strani so cene zunaj mestnega avtocestnega obroča, kot so Črnuče, Polje, Šentvid, nižje in se gibljejo okoli osmih evrov na kvadratni meter.

"Dvosobno stanovanje v Ljubljani, veliko 50 kvadratnih metrov, s kuhinjo, dnevnim prostorom in še eno sobo, je mogoče najeti za od 500 do 600 evrov na mesec," pravi Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN. Foto: Osebni arhiv Po besedah Prskala opažajo največ povpraševanja po manjših enotah, od garsonjer do dvosobnih stanovanj. "V jesenskih mesecih, ko študentje iščejo novo domovanje, je povpraševanje tako zelo povečano, da se manjša stanovanja oddajo tudi v dveh dneh. Če najemnina za garsonjero sicer znaša 300 evrov, se lahko v tem obdobju dvigne tudi do 350 evrov in več," pojasnjuje nepremičninar.

Po večjih stanovanjih povprašujejo predvsem tuja podjetja in poslovneži, tudi več študentov skupaj, a je povpraševanje bistveno manjše. Najemnina za trisobna stanovanja, velikosti od 80 do 100 kvadratnih metrov, znaša od 750 evrov.

V letu dni cene poskočile za desetino

Tudi po podatkih največjega slovenskega nepremičninskega portala www.nepremicnine.net je bilo treba za stanovanje v Ljubljani februarja v povprečju odšteti devet evrov za kvadratni meter. To je slabih 10 odstotkov več, kot so februarja lani na portalu oglaševali najemodajalci.

Seveda pa na portalu najdemo tudi prestižna stanovanja, ki se oddajajo po več tisoč evrov. Najemniki so večinoma tuja podjetja, poslovneži in osebje veleposlaništev, pojasnjuje Roman Prskalo.