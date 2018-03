V središču prestolnice se obetajo nova stanovanja

Poleti leta 2019 bodo po napovedih srbsko-ameriškega podjetnika Milana Mandarića na voljo nova stanovanja v središču prestolnice. Mandarić, sicer tudi predsednik nogometnega kluba Olimpija, je pred tedni postal lastnik nedokončane stavbe, imenovana Dalmatinka. Prvotni načrti predvidevajo 14 nadstandardnih stanovanj, 11 poslovnih prostorov in 85 parkirnih mest.

"Gradnja bo stekla takoj, ko bo postopek nakupa formalno končan, predvidoma sredi maja. Stavba z nadstandardnimi stanovanji, poslovnimi prostori in garažami bo zgrajena v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja z manjšimi lepotnimi popravki fasade, ki bodo predhodno usklajeni s pristojnimi službami," je za STA dejal Mandarić.

Višina celotne investicije še neznanka

Predsednik nogometne Olimpije Milan Mandarić bo za nedokončan projekt odštel 4,735 milijona evrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na drugi dražbi je Mandarić za stavbo, kjer so za zdaj zgrajeni kletne etaže, pritličje ter prvo in del drugega nadstropja, odštel izklicno ceno 4,735 milijona evrov.

Koliko bo celotna investicija vredna, Mandarić še ne ve, v prihodnji mesecih pa bodo arhitekti pregledali trenutno projektno dokumentacijo in se odločili o podrobnostih.

Ogledoval si jo je že nekaj časa

Olimpijin predsednik se je za stavbo, ki je nedokončana samevala več let, potegoval že nekaj časa. Najprej je do nje poskušal priti prek nakupa terjatev podjetja TCK do družbe Hiša 8, vendar je sodišče njegovo pobudo zavrnilo. Mandarić je 240 tisoč evrov varščine vplačal že na prvi dražbi, vendar kupnine nato ni poravnal.

Tokrat je za STA zatrdil, da bo kupnina poravnana, časa pa ima do 19. maja.

"Med rabljenimi nepremičninami se dela balonček"

V zvezi z Dalmatinko so se v preteklosti pojavljale informacije, da je gradbišče v slabem stanju. Poleg varovanja premoženja so omenjali varnost mimoidočih ob gradbišču. Stečajni upravitelj je ugotovil težave z nagibanjem varnostne ograje, v objekt naj bi tudi odtekala voda.

Cene rabljenih stanovanj še naprej rastejo, novogradenj pa je malo. Foto: Vid Ponikvar

Cene rabljenih stanovanje vse višje, malo novogradenj

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so se v zadnjih dveh letih dvignile za četrtino, skupna vrednost poslov pa je prvič v zadnjih devetih letih presegla dve milijardi evrov. Pri prodaji se v zadnjih mesecih bolj kot kupcem smeji prodajalcem, meni Alen Komić iz ABC nepremičnin.

Po drugi strani je malo novogradenj, zato je za njih veliko zanimanja in številne prodajo še pred končanjem projektov.

Belle vie Tivoli, Zeleni gaj na Brdu in Vila Celovška. To je le nekaj projektov, ki so bili razprodani kmalu po tem, ko so objavili ponudbo, na voljo pa bo 377 novih stanovanj.