Je Popovičeva mama denar Mandariću vrnila v domači spalnici?

Kot še poroča RTV Slovenija, Popovičevi ni uspelo dokazati svojih trditev, da je izposojeni znesek Mandariću vrnila, da posojilna pogodba med njo in Mandarićem ni obstajala, prav tako tudi ne hipoteka na gostinski lokal v Žusterni, s katerim je Mandarić zavaroval posojilo. Rok za povrnitev dolga poteče v sredo, na sodišču pa že poteka izvršilni postopek.

"Članek, ki ga je objavila RTV, sem prebral. S sodbo se ne strinjamo, zato se bomo pritožili na vrhovno sodišče in videli, kaj bo," nam je pojasnil Boris Popovič. Družinski člani trdijo, da je gospa Popovič ta znesek vrnila, Popovič pa dodaja še: "Ne trdimo, to je živa resnica. To bomo tudi dokazali, imamo namreč dokumente in vse. Tako pač je. Ta ista sodnica, ki je prvič 'podarila vero' moji mami, je v naslednjem sojenju naredila obratno in 'vero podelila' tistemu, ki je najprej ni. To pomeni kaj? V ozadju je ta postopek vodil Franci Matoz in to sodnico je imel pod nadzorom. Tako se je zgodilo. Mi smo tudi vložili kazenske ovadbe in cel kup drugih stvari bomo naredili."

Kaj se je sploh zgodilo?

Leta 2007 naj bi Mandarić Popovičevi dvakrat posodil denar, in sicer ji je februarja z osebnega računa nakazal 950 tisoč evrov za nakup treh gostinskih lokalov v Žusterni. Ker Popovičeva ni vrnila dolga, je Mandarić sprožil sodni postopek. Sodišče je njegov zahtevek zavrnilo, saj je terjatev zastarala.

Popovičeva je sicer trdila, da je denar v domači spalnici Mandariću vrnila, šlo naj bi za bankovce po 500 evrov, vendar se je sodišče opredelilo, da to ne drži.