Si ne morete privoščiti stanovanja v Ljubljani? Kupite ga v Mariboru.

Kako se gibljejo cene stanovanj v dveh največjih mestih

Medtem ko so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani v zadnjih dveh letih poskočile za četrtino, z zamudo in nekoliko počasneje okreva tudi štajerski nepremičninski trg. Stanovanja v Mariboru so sicer še vedno za polovico cenejša kot v prestolnici, a tudi v štajerski prestolnici je opaziti trend rasti cen in večje povpraševanje.

V Mariboru polovico ceneje

Če v Ljubljani za nakup enosobnega rabljenega stanovanja potrebujete okoli 120 tisočakov, je podobno stanovanju v Mariboru na voljo polovico ceneje. Razlog je povsem preprost. Lokacija. V prestolnici je namreč na voljo več služb, več fakultet, višji je tudi življenjski standard. "Tako je vedno bilo in tako bo tudi ostalo," je prepričan Alen Komić iz nepremičninske agencije ABC nepremičnine.

Povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja v Mariboru je v prvem polletju lanskega leta znašala 1.120 evrov, v Ljubljani 2.310 evrov, kaže zadnje poročilo geodetske uprave. Do danes so cene po besedah naših sogovornikov še zrasle, pozitiven trend pa se bo nadaljeval, dokler na trgu ne bo nove ponudbe. Te ni na vidiku še prihodnji dve leti. Trend bi se lahko upočasnil le z morebitnim zaostrovanjem kreditne politike bank.

Pozitiven trend rasti cen rabljenih stanovanj se bo nadaljeval, dokler na trgu ne bo nove ponudbe. Te pa ni na vidiku še prihodnji dve leti. Foto: Vid Ponikvar V Mariboru se kvadratni meter rabljenega stanovanja v povprečju prodaja za okoli 1.200 evrov, v središču mesta se cena za solidno vzdrževano stanovanje lahko povzpne tudi do 1.450 evrov. V Ljubljani se cene vrtijo okoli 2.500 evrov za kvadratni meter. Razlog je v obeh primerih enak: povpraševanje presega ponudbo, zato cene nepremičnin rastejo.

Za primerjavo: kvadratni meter ljubljanskega stanovanja je leta 2015, ko je bilo doseženo cenovno dno, v povprečju stal okoli dva tisoč evrov, mariborskega pa okoli tisoč evrov.

V Ljubljani cene poskočile za desetino

"Težko je reči, za koliko so cene v zadnjega pol leta poskočile. Vse je namreč odvisno od številnih dejavnikov, kot so na primer velikost, lokacija, lega, balkon, dvigalo, vzdrževanost, parkirno mesto … Cena kvadratnega metra 40 let starega stanovanja v Ljubljani lahko doseže tudi tri tisoč evrov. Zagotovo pa so cene v zadnjega pol leta višje od pet do deset odstotkov," pojasnjuje Komić.

Nekoliko počasneje rastejo cene rabljenih stanovanj v Mariboru. "Manjša stanovanja se dražijo bolj kot večja. V zadnjega pol leta so cene v povprečju poskočile za od tri do pet odstotkov. Rast se nadaljuje, a ni skokovita. Res pa je, da za vsako stanovanje zelo hitro najdemo kupca," pove Mojca Zadravec iz mariborske nepremičninske agencije Insa. Prepričana je, da bodo cene zanesljivo še rasle.

Manjša mariborska stanovanja v vrednosti do 40 tisoč evrov kupci v veliki večini kupijo kar s privarčevanim denarjem. Foto: Marko Vanovšek V Insi največ povpraševanja zaznavajo po enosobnih in manjših dvosobnih stanovanjih v središču Maribora ter v njegovi neposredni bližini, ki jih žal primanjkuje. Veliko povpraševanja je tudi po štiri- ali večsobnih stanovanjih. Kupujejo jih tako za reševanje stanovanjskega problema kot tudi investicijo.

"Ker kupci zaradi nizkih obrestnih mer na depozite denarja ne želijo vezati na banki, se raje odločajo za investicijo v nepremičnine. Manjša stanovanja v vrednosti do 40 tisoč evrov kupci v veliki večini kupijo kar s privarčevanim denarjem," razloži Zadravčeva.

Kupci bolj poučeni in previdni

Opaža, da so kupci stanovanj danes veliko bolj poučeni kot pred desetletjem. Bolj gledajo na energetsko varčnost in prihodnje stroške objekta. Prav tako je bilo pred krizo veliko več investicijskih nakupov, danes pa se za nakupe odloča vse več mladih družin, parov in posameznikov.

Da bi zaradi obljubljenih tisoč delovnih mest v Magni cene stanovanj v Mariboru poskočile, Zadravčeva ne zaznava. To pričakuje v letih po začetku delovanja.

Investicija v nakup stanovanja v Ljubljani že prevelika

Tudi v Ljubljani vlada največje povpraševanje po eno- in dvosobnih stanovanjih. Komić bolj kot investicijske nakupe zaznava nakup stanovanj za reševanje stanovanjskega problema, saj so cene za naložbo že navite.

Nekatera stanovanja v prestolnici se prodajo v tednu dni, pravi Alen Komić iz nepremičninskega podjetja ABC nepremičnine. Foto: Planet TV "Bolj kot kupcem se smeji prodajalcem. Kupci imajo trenutno kar precej težav pri iskanju nepremičnine za normalno ceno, saj se morajo po ogledu hitro odzvati z dobro ponudbo. Več kupcev se mi je že potožilo, da so jim pred nosom prodali izbrano stanovanje," sklene Komić.

Dodaja, da se ljubljanska stanovanja sicer še vedno prodajajo po več mesecev, nekatera pa najdejo kupca tudi v tednu dni.