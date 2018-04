Kateri predeli Ljubljane so najbolj zanimivi za kupce nepremičnin

Ob vrtoglavih cenah nepremičnin v prestolnici se povprečni kupci raje ozirajo po lokacijah zunaj pregovorno najdražjih predelov mesta. Kateri predeli ponujajo najboljše razmerje med ceno in lokacijo?

Cene nepremični v prestolnici rastejo, maloštevilne novogradnje se tako kot pred krizo večinoma prodajo, še preden so zgrajene. Razlog tiči v pomanjkanju nepremičnin in porastu oddajanja prek platform, kot sta Airbnb in Booking.com.

Stanje bi se lahko spremenilo v nekaj letih, ko bodo na trg prišli že začeti stanovanjski projekti in tisti, ki so še v fazi načrtovanja. Svoje bi lahko dodal poostren nadzor Finančne uprave, ki se je lani lotila oddajanja na črno prek omenjenih platform.

"Povpraševanje ostaja na visoki ravni, a le za realno postavljene oglaševane cene," poudarja Roman Prskalo iz podjetja Metropola IN. Foto: Osebni arhiv Kljub visokim cenam nepremičnin smo preverili, kateri predeli prestolnice so trenutno najbolj zanimivi za potencialne kupce.

Po izkušnjah Romana Prskala iz nepremičninske agencije Metropola IN se povprečni kupci ne ozirajo za stanovanji v središču, Trnovem, na Prulah ali v Rožni dolini, kjer se cene gibljejo prek treh tisočakov za kvadratni meter.

Najprej začnejo pregledovati ponudbe na Viču, za Bežigradom, v Šiški, Zeleni jami, šele nato se usmerijo proti Črnučam, Šentvidu, Mostam, Fužinam, Polju.

Raje izberejo naselje z manj stanovanji

"Če kupci rešujejo stanovanjski problem in so finančno omejeni, lokacija ne igra pomembnejše vloge. Bolj jih zanima ustrezna infrastruktura, kot je bližina vrtca, šole, dostopnost javnega prometa do središča Ljubljane, zagotovljeno parkiranje," pojasnjuje Prskalo.

Ob tem opaža, da se kupci bolj kot nad ogromnimi soseskami, kot so na primer Celovški dvori z 800 stanovanji, navdušujejo nad manjšimi objekti z nekaj deset stanovanji. "Čeprav so Celovški dvori na relativno dobri lokaciji, se marsikdo raje odloči za bolj oddaljeno lokacijo, ki zagotavlja več intime. Vse bolj so priljubljeni tako imenovani vila bloki," pravi Prskalo.

Če investitor postavi ustrezno ceno, kupcev ne manjka

Belle vie Tivoli leži v predelu Ljubljane, ki po mnenju nepremičninskih agentov ponuja najboljše razmerje med ceno in lokacijo. Foto: Matej Leskovšek Kateri ljubljanski predel ponuja najboljše razmerje med ceno in lokacijo nepremičnine?

Prskalo odgovarja, da gre za novogradnje, kjer se cene gibljejo okoli 2.500 evrov za kvadratni meter. Sem uvršča že prodana stanovanja v soseski Zelene Jarše, Belle vie Tivoli ali Zeleni gaj na Brdu, kjer so investitorji postavili trgu primerne cene.

Podjetje Kostak je tako vseh 113 stanovanj v soseski Zelene Jarše po povprečni ceni 2.300 evrov prodalo v petih mesecih. Poleg že načrtuje gradnjo 340 novih stanovanj.

"Povpraševanje ostaja na visoki ravni, a le za realno postavljene oglaševane cene. Če prodajalec za rabljeno stanovanje za Bežigradom zahteva prek tri tisočake po kvadratu, ga ne bo povohal noben kupec," še sklene Prskalo.