Zdaj je jasno, zakaj je iz Ljubljane izginil ponudnik E-skirojev

Medtem ko zakonodajna ureditev vožnje z električnimi skiroji še čaka na konec parlamentarnih počitnic, pa je bolj pestro med ponudniki izposoje električnih skirojev na ljubljanskih ulicah. Nejc Bukovec, direktor MikMika, ki je lansko poletje začel s ponujanjem kratkotrajnega najema električnih skirojev v Ljubljani, pojasnjuje, zakaj so njihovi skiroji potiho izginili z ulic in ali se bodo še vrnili.

Lansko poletje sta se na ljubljanskih ulicah, ob splošnem porastu zanimanja, po vzoru izposoje koles Bicikelj, pojavila ponudnika MikMik in Flox, ki sta začela z izposojo električnih skirojev. Eno leto kasneje skirojev prej omenjenih ponudnikov ni več na ljubljanskih ulicah, uporabniki pa so ostali brez odgovorov, kaj bo z njihovim naloženim dobroimetjem. Na drugi strani pa se je vmes pojavil nov ponudnik – Giro Mobility.

Od lanskega decembra oziroma začetka januarja praktično nista več komunicirali z javnostjo, brez obvestil pa sta tudi njihovi aplikaciji in spletni strani.

"Vrnitev v času epidemije covid-19 bi bila neodgovorna"

Skiroje so na ljubljanske ulice postavili maja 2019. Foto: arhiv podjetja Po slabih dveh mesecih se nam je oglasil direktor MikMika Nejc Bukovec. Kot pravi, so skiroje umaknili ob koncu sezone 2019, ker se je pozimi število izposoj močno zmanjšalo.

"Kasneje pa skirojev nismo vrnili na ulice zaradi Covid-19 pandemije," pravi Bukovec, ki je pred kratkim postal edini lastnik MikMika. Pred tem so bili začetniki startupa Aljaž Andrejaš, Gregor Gololičič, Rok Ajdnik in Matija Vrbovšek.

Bukovec dodaja, da svoje zgodbe niso končali, vendar da vrnitev skirojev v času, ko število okužb z novim koronavirusom znova narašča, ne bi bila odgovorna.

"Skiroji predstavljajo veliko grožnjo za prenos virusa preko rok uporabnikov na krmilo skiroja. In ker varnost naših uporabnikov postavljamo na prvo mesto, skirojev do stabilizacije okoliščin ne bomo vrnili na ulice," odgovarja Bukovec.

Vsi uporabniki bodo dobili povrnjena sredstva

Aplikacija MikMika za pametne telefone še vedno deluje, vendar pa na zemljevidu ni nobenega prostega skiroja. Tako uporabniki, tudi če imajo naloženo dobroimeteje za izposojo in vožnjo s skirojem, te ne morejo opraviti.

"Vsem uporabnikom, ki so naložili sredstva na aplikacijo v letošnji sezoni, smo ta sredstva že vrnili. Vsak zahtevek, ki ga uporabniki pošljejo na naš email naslov namenjen podpori uporabnikom (support@mikmik.si), obravnavamo posamično," pojasnjuje Bukovec. Ker vsak primer obravnavajo posamično, postopek vračila traja nekaj dalj.

Jeseni bodo predvidoma o posodobljenem zakonu o pravilih cestnega prometa, kjer bo opredeljena tudi vožnja z električnim skirojem, odočali poslanci. Foto: Ana Kovač

Uporabniki prevozili 80 tisoč kilometrov po ljubljanskih ulicah

S skiroji MikMik so uporabniki v lanski sezoni, ko je skupaj s Floxom vstopil na ljubljanske ulice, opravili več kot 50 tisoč voženj in prevozili 80 tisoč kilometrov. Polovico uporabnikov so predstavljali turisti. Po podatkih poslovnega asistenta Bizi.si, je Mikmik v prvem letu obstoja ustvaril 179 tisoč evrov prihodkov in ustvaril 42 tisoč evrov izgube.

"Vsekakor je poslovni model izposoje skirojev zelo interesanten, vendar tudi logistično zahteven. V bodoče, si želimo obstoječi sistem še nadgraditi. Zato so naši prihodnji plani usmerjeni v povezovanje z drugimi poslovnimi partnerji in na ta način graditi večji ekosistem mikro mobilnosti," še pravi Bukovec.

Kakšni so razlogi za umik skirojev s strani Floxa, za katerim stojijo ruski lastniki, in ali imajo v načrtu vrnitev ponudbe, še vedno niso znani. Na naša vprašanja tudi po dveh mesecih ni bilo odgovora.

Jeseni končno tudi zakonska ureditev?

Uporaba električnih skirojev v Sloveniji še vedno ni zakonsko urejena. Jeseni naj bi prišel pred poslance predlog za posodobitev zakona o pravilih cestnega prometa, kamor spadajo električni skiroji, električne rolke in druga podobna sredstva. Uporabniki bomo morali biti starejši od 14 let, vožnja pa bo mogoča le po kolesarskem pasu, kolesarski stezi in kolesarski poti.

Kjer kolesarska steza ni urejena, je dovoljena vožnja ob desnem robu vozišča ceste v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro.

Električni skiroji bodo uvrščeni v kategorijo lahkih motornih vozil, njihova hitrost pa ne sme presegati 25 kilometrov na uro.