Dva izginila, eden prihaja: v Ljubljani nov ponudnik izposoje e-skirojev

Po nekaj mesecih premora se na ljubljanske ulice vrača ponudnik kratkotrajne izposoje električnih skirojev. Giro Mobility bo do konca avgusta ponujal odprto testiranje, deloval pa bo na podoben način, kot "izginula" MikMik in Flox. "Vidimo in verjamemo, da delitvena ekonomija predstavlja našo prihodnost," razlaga direktor podjetja Klemen Furlan.

V Ljubljani sta v letošnjem letu tiho in skrivnostno z ulic svoje električne skiroje umaknila MikMik in Flox. Ponudnika električnih skirojev za kratkotrajni najem, po vzoru iz tujine, sta po novem letu prenehala komunicirati z javnostjo.

Na ljubljanskih ulicah je mogoče opaziti novega ponudnika Giro Mobility, ki ga je s 600 tisoč evri podprl tudi Slovenski podjetniški sklad. Kot je povedal njihov direktor Klemen Furlan, bodo na začetku ponujali 35 skirojev, do konca avgusta pa imajo odprto beta testiranje. Pet skirojev so postavili tudi na Bledu.

"Uporabnikom bomo v tem času podvojili višino nakazanega dobroimetja, zato da se opravičimo za morebitne napake. Če nakažeš pet evrov, boš imel deset evrov dobroimetja in tako naprej," pojasnjuje Furlan.

"Naprej posnemaj najboljše, nato inoviraj"

Direktor podjetja Klemen Furlan. Foto: Giro Mobility Ideja o izposoji skirojev v svetu ni nova. Najbolj znana ponudnika v svetu sta Lime in Bird, proti katerima je pogledoval tudi Furlan.

"Naprej posnemaj najboljše, nato inoviraj," razmišlja Furlan, ki bi aplikacijo razširil tudi na električna kolesa.

Načrt Giro Mobilityja je razvoj aplikacije, medtem ko bodo za skiroje iskali upravljavca.

"Naš namen ni imeti v lasti večjega števila skirojev. Zdaj smo jih morali nekaj vzeti, da pokažemo, da poslovni sistem deluje. Trenutno imamo v Ljubljani sklenjeno pogodbo s podjetjem, ki premika skiroje med različnimi lokacijami in jih tudi popravlja," dodaja Furlan.

Pogovarjali so se tudi z "izginulim" ponudnikom

Preden so skiroje postavili na ljubljanske ulice, so se pogovarjali tudi z "izginulim" MikMikom.

"Bili smo tudi v kontaktu z ekipo MikMika. Smo se zanimali, da bi od njih kupili dobroimetja uporabnikov, ki bi jih lahko nato porabili preko naše aplikacije, vendar je bila cena previsoka," o pogajanjih z MikMikom pravi Furlan.

Foto: Giro Mobility

Sistem izposoje Giro Mobilityja bo deloval na zelo podoben način, kot pri preteklih ponudnikih. Brez določenih mest, kamor je treba skiro vrniti.

S pomočjo aplikacije na pametnem mobilnem telefonu boste poiskali prosti skiro, si ga izposodili in ga ob koncu uporabe priklenili na ustrezno mesto. Vseeno pa so dodali nekaj novosti.

"Za razliko od njih ponujamo rezervacijo skiroja, ki lahko traja do 15 minut, načrtujemo pa tudi, da si bo možno z enim uporabniškim računom izposoditi več skirojev. To je primerno predvsem za turiste," dodaja Furlan.

Pri parkiranju in urejenosti želijo sodelovati z občino

Pred začetkom so bili tudi v stiku z ljubljansko občino, s katero bodo še naprej sodelovali predvsem na področju urejenosti parkiranja skirojev, kar se je izkazalo za največjo težavo po svetu. Iz številnih evropskih in svetovnih mest so po medijih krožile slike ulic, kjer ležijo električni skiroji različnih ponudnikov.

Foto: Ana Kovač "Pri parkiranju bomo sodelovali skupaj z občino, da bi bilo vse zgledno urejeno. Ne želimo uporabnikov, ki ne sledijo pravilom. Najemnik ne bo mogel zaključiti najema brez fotografije, izvedene z aplikacijo, na kateri je skiro varno zaklenjen in pravilno parkiran. Tako se bomo izognili neprimerni uporabi in morebitnim poškodbam flote," odgovarja Furlan.

Ekipa Giro Mobilityja trenutno šteje 12 ljudi, večji del pa predstavljajo zunanji razvijalci.

Potek zaklepanja skiroja na mestih, kjer so po mestu parkirana tudi kolesa, bo potekal tako, da boste morali po zaklenitvi ključavnice narediti še fotografijo, kako ste skiro parkirali.

Cena izposoje skiroja bo znašala 0,9 evra, vsaka minuta vožnje pa še 0,15 evra. Desetminutna vožnja bo tako znašala 2,4 evra.

V igri je bilo več proizvajalcev

Ena večjih težav pri ponujanju skirojev v uporabo je njihovo vzdrževanje, zato so pred začetkom veliko pozornosti namenili njihovi vzdržljivosti in kvaliteti. "Testirali smo več različnih skirojev, kako so vzdržljivi, na koncu pa smo se odločili za Ninebot Max. Ima večja kolesa in je bolj stabilen," odgovarja Furlan.

Po Furlanovih besedah so si Ljubljano izbrali kot test, nato pa se želijo širiti še v druga mesta po Evropi. Določeni pogovori z Italijani, Čehi, Slovaki in Hrvati že potekajo. "Naš cilj so mesta med sto tisoč in pol milijona prebivalci," pravi Furlan.

Jeseni končno tudi zakonska ureditev?

Uporaba električnih skirojev v Sloveniji še vedno ni zakonsko urejena. Jeseni naj bi prišel pred poslance predlog za posodobitev zakona o pravilih cestnega prometa, kamor spadajo električni skiroji, električne rolke in druga podobna sredstva. Uporabniki bomo morali biti starejši od 14 let, vožnja pa bo mogoča le po kolesarskem pasu, kolesarski stezi in kolesarski poti.

Kjer kolesarska steza ni urejena, je dovoljena vožnja ob desnem robu vozišča ceste v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro.

Električni skiroji bodo uvrščeni v kategorijo lahkih motornih vozil, njihova hitrost pa ne sme presegati 25 kilometrov na uro.