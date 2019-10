Za ugoden let v ZDA ne bo več treba v Benetke

Če je bilo še pred kratkim potrebno za ugodne letalske povezave do ZDA izhodišče iskati v enem od okoliških letališč, so se v zadnjem obdobju pojavile tudi poceni letalske povezave z Brnike. Kje se skrivajo razlogi?

Za iskanje čezoceanskih letov v New York, Los Angeles ali Miami in v druga ameriška mesta so bila donedavnega zanimiva predvsem okoliška letališča, kot so Benetke, Zagreb in Dunaj, pa tudi nekoliko bolj oddaljen Milano.

Kot kaže v prihodnosti ne bo več potrebno tako daleč, saj so se dokaj ugodne karte do New Yorka in ostalih ameriških mest pojavile tudi z brniškega letališča.

Tako je bilo naprimer za polet do New Yorka v marcu prihodnje leto odšteti 467 evrov. Najcenejša možnost je s prestopom v Varšavi, celotna pot v ZDA pa traja nekaj manj kot 13 ur.

Ugoden let je tudi do Housta, za katerega je potrebno odšteti 452 evrov, do Miamija in Washingtona pa je potrebno odšteti 457.

"Ugodnih čezoceanskih letov z ljubljanskega letališča tako rekoč pred leti skoraj ni bilo. Pravzaprav ne pomnimo kdaj smo nazadnje imeli kakšno zanimivo akcijo na naši strani z ljubljanskega letališča v smeri proti ZDA," razlagajo pri spletni strani Izlet na dlani, kjer se sedem let ukvarjajo z iskanjem poceni letaslkih kart z različnih letališč.

Za zdaj prihod na Brnik napovedali štirje prevozniki

Brniško letališče je bilo v konkurenci z okoliškimi letališči že v preteklosti konkurenčno po času potovanja do mest v ZDA, vendar pa so bile cene vozovnic višje, za okrog 50 do 100 odstotkov.

Foto: Reuters Sprememba cen je posledica propad glavnega letalskega prevoznika z Brnika Adrie Airways, ki je opravila polovico prepeljanih potnikov letno.

Po propadu Adrie, stečaj so napovedali 30. septembra, so prihod v slabih dveh tednih napovedali trije letalski prevozniki. Lutfhansa, Swiss in Brussels Airlines so "prevzeli" donosne linije, ki jih je prej opravljala Adria.

"Družbe kot so Brussels Airlines, Lufthansa in Swiss so tako povezale Ljubljano z večjimi EU mesti in posledično omogočile boljše povezave tudi za ostale svetovne povezave," pravijo pri Izletu na dlani.

Če bodo leteli z večji letali, bodo imeli več fleksibilnosti pri ceni

Dodajajo, da je med novimi podnudniki s svojimi vozovnicami le Brussels Airlines, ki vozi v Bruselj, povratni let pa se da dobiti za nekaj več kot 70 evrov, medtem ko so cene pri ostalih ponudnikih podobne Adrijinim.

Za pravo primerjavo cen bo potrebno počakati še nekaj časa, v primeru večjih letal pa bodo imeli v primerjavi z Adrio ponudniki večjo fleksibilnost pri cenah, na kar je intervjuju za Siol.net opozoril tudi Juan Marcel Kočar, ki se z letalskimi vozovnicami ukvarja že 28 let.

"Mogoče bodo cene na prvi pogled tudi ugodnejše, ker bodo letalske družbe imele v večji meri prazna letala in jih bodo s promocijskimi cenami želele napolniti, oziroma oglaševati prihod družbe na letališče. Podobno se je zgodilo z družbo Emirates ob prvem prihodu v Zagreb, takrat je bila ponudba večine povratnih letalskih kart npr. za Azijo pod 400 eur, sedaj pa pri isti letalski družbi redko vidimo vozovnice, ki bi bile ugodnejše od 400 eur," razlagajo v ekipi Izleta na dlani.