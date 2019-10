Na Brnik prihaja nov letalski prevoznik

Po tem, ko je Adria Airways v ponedeljek napovedala stečaj, je danes že znan nov letalski prevoznik, ki bo letel z Brnika. To je Brussels Airlines, ki bo šestkrat na teden letel v Bruselj, kjer je središče institucij EU. Za polete bodo uporabljali letala airbus A319.

Karte bo mogoče kupiti od jutri, prvi polet pa je predviden za 4. november.

Brussels Airlines je tako prvi letalski prevoznik, ki je po koncu delovanja Adrie napovedal nove linije, ki jih je prej opravljala ta. Družba je bila zelo pomemben igralec na ljubljanskem letališču, saj je njihov delež prepeljanih potnikov pomenil polovico vsega prometa.

Iz Ljubljane bo letalo poletelo ob 17.55, iz Bruslja pa ob 15.30. Foto: zajem zaslona

Lani prepeljali več kot deset milijonov potnikov

Brussels Airlines, ki je v posredni lasti nemškega prevoznika Lufthansa, je največja letalska družba v Belgiji. Leti v več kot 65 držav, v floti ima 55 letal. Lani so prepeljali več kot deset milijonov potnikov. Za primerjavo, Adria Airways jih je na leto prepeljala okoli milijon.

Lani je imela družba Brussels Airlines, ki zaposluje več kot 3.500 ljudi, milijardo in pol prometa in slabih 13 milijonov evrov dobička. Družba sicer leti v več kot 65 držav.

Foto: Reuters