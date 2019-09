Konec je: Adria Airways gre v stečaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolikšni so dolgovi Adrie in koliko premoženja je v stečajni masi, bo znano šele, ko bo v družbo prišel stečajni upravitelj in začel s preverjanjem dejanskega stanja.

Bilance Adrie Airways za zadnja tri leta, odkar je v lasti nemškega sklada 4K Invest, namreč niso verodostojne. V njih se zaradi računovodskih trikov, s katerimi so Adrio reševali pred stečajem, skriva visoka izguba, družba pa je najmanj od konca lanskega leta globoko insolventna.

Dogajanje v Adrii sicer podrobno spremljajo dobavitelji in drugi upniki, ki jim Adria po zadnjih podatkih dolguje že več kot 60 milijonov evrov. Na drugi strani družba nima v lasti nobenega večjega premoženja, saj so vsa letala v najemu od lizinških družb. Edina vrednost družbe je vzpostavljena letalska operacija, torej letala s posadko.

Luknja velika najmanj 50 milijonov evrov

Foto: STA Kot smo razkrili v petek, je poslovodstvo Adrie Airways, potem ko je družba zaradi visokih neporavnanih računov izgubila večino letalske flote in začasno zaustavila letalske operacije, prejšnji teden ugotovilo, da je družba insolventna, torej plačilno nesposobna.

Po naših informacijah je o tem uradno obvestilo lastnika družbe, nemški sklad 4K Invest. Ker do danes ni prejel odgovora, ali in kako bodo Nemci pokrili najmanj 50 milijonov evrov veliko luknjo v kapitalu Adrie, je direktor Holger Kowarsch na sodišče vložil zahtevo za stečaj Adrie.

Dve leti kupovali čas z računovodskimi triki

Nemškemu lastniku je pri podaljševanju agonije Adrie Airways torej dokončno zmanjkalo časa. Skoraj dve leti si ga je kupoval z računovodskimi triki, preprodajami premoženja med povezanimi osebami, zavlačevanjem z objavo letnega poročila, obljubami upnikom in drugimi manevri.

Domači regulator, agencija za civilno letalstvo, je že večkrat pozval 4K Invest, naj finančno pomaga Adrii in stabilizira njeno poslovanje. A to se ni zgodilo. Ravno nasprotno, Nemci so se raje obrnili na državo.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je danes vnovič ponovil, da država ne namerava pomagati Adrii in da je edini scenarij, ki je mogoč, stečaj družbe.

Počivalšek je ob tem spet okrcal "neodgovornega" lastnika in vodstvo podjetja, saj Adria še vedno ni objavila revidiranega finančnega izkaza za lani.

