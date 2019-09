Šarec o Adrii Airways: Zafurali so jo že zdavnaj, tudi nekateri, ki danes ponujajo čudežne rešitve

"Sam sem se že na začetku zavezal k socialnemu dialogu in tako bo tudi v prihodnje. Zakon o minimalni plači je bil sprejet mimo ESS in to se ne sme ponoviti. Ni pa vlada kriva za sedanjo prekinitev dialoga in predstavnik združenja delodajalcev Jože Smole se mora najprej podučiti, da stranka Levica ni del vlade in če vloži zakon v proceduro, ga vloži na lastno pest. Zato naj nikar ne uperja prsta v vlado, ker se ve, kakšne so procedure," je napisal premier po tistem, ko so v petek delodajalci sporočili, da do nadaljnjega ne bodo sodelovali v socialnem dialogu.

Delodajalci se namreč ne strinjajo, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. Smole je v izjavi za STA dejal, da je ESS postal "farsa", saj socialni partnerji obravnavajo le še obrobne zadeve, medtem ko pri odločilnih zakonih nimajo nobene besede več. To skrbi tudi sindikate. Oboji rešitev pričakujejo od premierja Marjana Šarca.

Neusklajene predloge je sicer v postopek poslala Levica, kjer so odstop od dialoga označili za izsiljevanje. Šarec pa je danes na Facebooku zapisal še, da ga zanima "če bo stranka Levica tudi takrat, ko ne bo šlo za njene predloge, tako zainteresirana za vlaganje zakonov mimo ESS". Zato previdno pri obvozih mimo ESS, je posvaril.

Šarec je sicer pokomentiral tudi dogajanje, povezano z Adrio Airways, ki bo čez vikend izvedla le večerna poleta na relaciji Ljubljana-Frankfurt-Ljubljana. Šarec je v zapisu poudaril, da težave v Adrii niso od včeraj. "Zafurali so jo že zdavnaj, tudi nekateri, ki danes ponujajo čudežne rešitve v raznih medijih. Višek sprenevedanja!" je navedel in opozoril, da torej za stanje ni kriva le prejšnja vlada, ki je družbo prodala lastniku, ki je s podjetjem delal "kot svinja z mehom".

"Ne bom komentiral pravilnosti te prodaje, dejstvo pa je, da ni samo tedanja vlada kriva, temveč še kdo drug. (...) Adria Airways je bila prodana zato, ker je bila v slabem stanju," je dodal in še: "Upam si trditi, da če bi vsi, ki so upravljali s podjetjem v imenu države, svoje delo opravili solidno, današnjih težav ne bi imeli. Kratko pa potegnejo zaposleni."

Zdaj ve, da so oči spet uprte v vlado, s pričakovanjem, da bo rešila podjetje. Vodstvu Šarec, kot je ponovil, ne zaupa, saj da očitno vidi državo "kot molzno kravo, iz katere je potrebno iztisniti še zadnji cent in ga odvesti neznano kam". Se pa vlada oziroma pristojna ministrstva pripravljajo na naslednje obdobje. Bodisi z vzpostavljanjem nekega novega podjetja, bodisi z zagotavljanjem povezljivosti z drugimi prevozniki. "Čeprav pričakujemo težave, je cilj zagotovo ohraniti povezanost Slovenije s svetom, zlasti zaradi turizma, ne smemo pa tudi zanemariti dejstva, da bo Slovenija leta 2021 predsedovala Svetu EU," je navedel.

Šarec je ob koncu zapisa spomnil tudi na prihajajoči finale odbojkarskega prvenstva in navedel, da "če že na političnem parketu ne zmanjka razlogov za slabo voljo, je drugače v športnih dvoranah". "Naj bo borbeno do konca, brez predaje," je sklenil premier.