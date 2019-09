Ob vseh težavah Adrii Airways še globa zaradi zavajanja ljudi pri prodaji vozovnic

Tržni inšpektorat RS je Adrii Airways izrekel globo zaradi zavajanja potrošnikov pri prodaji letalskih vozovnic za lete, za katere bi vodstvo družbe moralo vedeti, da jih ne bodo izvedli, so danes sporočili iz inšpektorata. Dodali so, da pri Adrii Airways sicer izvajajo nadzor tudi glede drugih vprašanj.

Tržni inšpektorat je Adrii Airways globo zaradi nepoštene poslovne prakse izrekel v petek, in sicer po pridobitvi vseh dokazil. Gre za dodaten udarec Adrii v času, ko je njena usoda negotova. Agencija za letalstvo ji je dala do srede čas za predložitev potrjenega načrta finančnega prestrukturiranja, sicer ji bo odvzela operativno licenco, rešitve za težave, v katerih se je zaradi slabega in netransparentnega poslovanja lastnika družbe, nemškega sklada 4K Invest, znašel letalski prevoznik, pa iščejo tudi v vladi.

Tržni inšpektorat je nepošteno poslovno prakso ugotovil pri prodaji letalskih vozovnic, ker je družba potrošnikom 24. in 25. septembra prodajala letalske vozovnice za izvedbo letov za četrtek in petek, 26. in 27. septembra, čeprav je bila situacija za izvedbo letov negotova, saj so bila letala Adrie v času prodaje vozovnic že prizemljena.

Foto: STA

Vodstvo družbe Adria Airwais bi glede na to, da je razpolagalo z vsemi informacijami o finančnem poslovanju družbe ter s podatki o dejanski razpoložljivosti letal, primernih za izvedbo letov, za katere so prodajali letalske vozovnice, moralo vedeti, da družba dejansko ne bo mogla zagotoviti izvedbe teh letov, s čimer bi lahko bili zavedeni potrošniki, ki so se v dobri veri glede izvedbe leta in z zaupanjem v letalskega prevoznika odločili za nakup vozovnic," je v sporočilu zapisala glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić.

Tržni inšpektorat sicer pri družbi Adria Airways izvaja nadzor tudi glede drugih vprašanj, o ugotovitvah pa bo javnost obvestil takoj, ko bodo inšpekcijski postopki zaključeni.

Inšpektorat potnikom svetuje, da spremljajo razvoj dogodkov in se pri nakupu vozovnic odločajo za tiste letalske prevoznike, ki imajo zagotovljene lete. Enako svetujejo tudi tistim, ki se v današnjih dneh odločajo za nakup letalskih vozovnic, ki jih bodo uporabili v prihajajočih mesecih.