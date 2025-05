V sredini nesreči na dolenjski avtocesti udeležena tri tovorna vozila

Na dolenjski avtocesti na območju Obrežja se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri tovorna vozila - tovornjak hrvaških registrskih oznak in dve tovorni vozili upravljavca ceste. Trčenje je povzročil 47-letni voznik hrvaškega tovornjaka, ki ni vozil po sredini prometnega pasu.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, je zato trčil v eno od tovornih vozil upravljavca ceste, slednjega pa je odbilo še v drugo vozilo, v katerem je bil poleg voznika še sopotnik. Vsi udeleženi v nesreči so zaradi lažjih poškodb potrebovali zdravniško pomoč.

Globe tudi neodgovornim voznikom

Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izrekli globo. Ob tem pa so izrekli še nekaj glob voznikom, ki so ob nesreči ravnali neodgovorno in nevarno, saj so vozili vzvratno v smeri proti Obrežju, eden od voznikov pa je vozilo obrnil in vozil v nasprotni smeri.

Policisti so na Obrežju vseh šest kršiteljev izsledili in jim izrekli globo. Kot opozarjajo, zakon o pravilih cestnega prometa določa, da je na vozišču avtoceste in hitre ceste prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje. Voznik pa se za prekršek kaznuje z globo 300 evrov, so še dodali na PU Novo mesto.

Zaradi posredovanja interventnih služb in odstranjevanja posledic nesreče je bila avtocesta iz smeri Obrežja proti Čatežu ob Savi zaprta do 15.30, ko je promet ponovno stekel.