Nova prevoznika na Brniku: prihajata Lufthansa in Swiss

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na brniško letališče še ta mesec prihajata švicarski Swiss in nemška Lufthansa (na fotografiji).

Na brniško letališče še ta mesec prihajata švicarski Swiss in nemška Lufthansa (na fotografiji). Foto: Srdjan Cvjetović

Po napovedanem propadu Adrie Airways in koncu številnih linij, ki jih je prevoznik pokrival, je Fraport Ljubljana, upravljavec ljubljanskega letališča, pripeljal še drugega novinca. Po včerajšnji novici, da bo z Brnika letel Brussels Airlines, zdaj prihaja še Swiss Airlines. Ta bo od 16. oktobra skrbel za povezavo do Züricha.

Sprva bodo Švicarji leteli petkrat tedensko, od 27. oktobra pa vsak dan. Lete bo sprva izvajala družba Helvetic Airways. Letalo bo iz Ljubljane letelo ob 14.50, iz Züricha pa bo odletelo ob 12.35. Letalska vozovnica za 17. oktobra trenutno stane 176 evrov (enosmerna karta).

Foto: printscreen

Od 27. oktobra bo ljubljansko letališče s Frankfurtom dvakrat dnevno povezala nemška Lufthansa. Od prvega novembra bo omenjena letalska družba iz Brnika letela tudi v München.

Švicarji člani Lufthanse

Družba Swiss Airlines je stara 17 let in je del nemškega letalskega velikana Lufthanse. Po podatkih na njihovi spletni strani letno prepelje 18 milijonov potnikov, v svoji floti pa ima okrog 90 letal. V družbi je devet tisoč zaposlenih, lani pa so imeli 4,5 milijarde evrov prihodkov.