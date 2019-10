Bodo poleti z Brnika zdaj cenejši ali dražji kot z Adrio? #intervju

Po koncu zgodbe letalskega prevoznika Adria Airways, ki je ustvaril polovico prometa na brniškem letališču, so upravljavci letališča Fraport Ljubljana hitro zapolnili nekatere vrzeli. V prvih treh dneh po napovedanem stečaju so napovedali prihod treh novih letalskih prevoznikov. O tem, kako se bodo gibale cene in kaj bo drugače na brniškem letališču, smo se pogovarjali z argentinskim Slovencem Juanom Marcelom Kočarjem, direktorjem turistične agencije Ars Longa, ki se z letalskimi vozovnicami ukvarja že 28 let.

Brussels Airlines, Swiss Airlines in Lufthansa so napovedali polete z Brnika v Belgijo, Švico in Nemčijo, ki jih je prej zagotavljala Adria. Bodo cene letalskih vozovnic za te države višje ali nižje?

Trenutno ponudniki prihajajo z nižjimi cenami, kot jih je pred tem imela Adria. Cene seveda ne veljajo za celoten polet, ampak za določeno število sedežev, kar je običajno. Najverjetneje bodo kasneje cene tako visoke, kot so bile pri Adrii, ob predpostavki, da bodo poleti zasedeni. To je običajno. Adria je letela z manjšimi letali in ni mogla imeti politike nizkih cen. Pri večjih letalih lahko prvih deset, 15 mest prodaš po zelo nizki ceni, preostala pa potem po višji in tako naprej.

Kje vi vidite razloge za Adrijine težave?

Trg je divji in še zahtevnejši za manjše družbe. Niso se prilagodili razmeram. Stroški so visoki, verjetno pa so se zraven dogajale še kakšne druge stvari.

Kaj se bo spremenilo z novimi letalskimi družbami?

Lufthansa je napovedala polete iz Ljubljane v München in Frankfurt. Foto: STA Adria je redko odpovedovala polete (z izjemo zadnjega leta, op. p.). Tudi če je bila zasedenost majhna, je letalo odletelo. Pri tujih družbah to ne bo veljalo, na vse se bo gledalo skozi tržne oči. Če bo določen polet slabo zaseden, ga bodo odpovedali. Seveda bodo poskrbeli za drugo pot, hotel, prenočitev in vse preostalo.

Prav tako bodo poleti čez dan oziroma zvečer, da se bo lahko ekipa letala (posadka in pilot) še isti dan vrnila v kraj, od koder je odletela. S tem bomo izgubili nekatere prednosti, prednost pa je to, da bo na voljo več ponudnikov.

Lep primer je Estonija, kjer je prav tako propadel domači prevoznik. V zadnjih letih se jim je povečal promet, povečala sta se tudi konkurenčnost in število letalskih prevoznikov.

Kaj prinašajo novi letalski prevozniki, ki so napovedali prihod na Brnik?

S prihodom novih letalskih ponudnikov, ki imajo številne mednarodne povezave, se nam obetajo cenejši poleti na destinacije oziroma na bolj oddaljene destinacije. Za te daljše polete bodo cene bolj podobne tistim, ki jih imajo Benetke in Zagreb.

Katere linije bi bilo treba še nadomestiti oziroma katere povezave bi bile zanimive?

Francija je pokrita, zanimiva bi bila povezava s Pirenejskim polotokom, vendar mogoče ne za vse leto, potrebni bi bili povezava do Köbenhavna in še povezava do Tel Aviva, česar sicer že Adria nekaj let ni ponujala.

Foto: Ana Kovač

Napoved prihodov treh novih letalskih prevoznikov so objavili v treh dneh po napovedanem stečaju Adrie, kar pomeni, da se je Fraport Ljubljana pripravljal na scenarij brez Adrie. Se bo nadaljevalo v takšnem tempu? Se bodo tudi za preostale povezave tako hitro našli novi prevozniki?

Po tihem so se na Fraportu pripravljali na scenarij in zato tako hitro sklenili dogovore.

Verjetno se bo pojavil še kdo. Najpomembneje je, da imamo pokrite Nemčijo, Francijo in Švico, ki so bile glavni mostovi za Adrijine polete. Zelo dobro bi bilo, če bi v London letel še British Airlines, ki ti odpre polovico sveta.

Zaradi propada turističnega velikana Thomas Cook je po vsem svetu ostalo ujetih 600 tisoč turistov. Foto: Reuters Nizkocevnovnika EasyJet in Wizz Air sta zanimiva samo za britanski trg. Če si želiš iz Velike Britanije leteti še kam naprej, in tam imajo odlične povezave, pa nizkocenovnika nista primerna, saj letita na dve drugi letališči (Luton in Steanstead), tako da potrebuješ še vsaj dve uri, da prideš na Getwick ali Heathrow, kar pa ni več zanimivo.

Na novo se mešajo karte. Nekatere stvari bodo pozitivne, po drugi strani pa bo tudi veliko stvari drugačnih, na primer drugačni urniki in odpovedi.

Kakšen je vaš zadnji spomin na Adrio?

Zadnjič sem z Adrio letel februarja iz Sofije. Vse skupaj je bilo videti žalostno. Staro letalo, na pol prazno, ni bilo pobarvano. Mislil sem si, da še dobro, da je Adria, ker drugače bi mi verjetno že odpovedali polet. S tem poletom so vsekakor imeli izgubo.

Sočasno z Adrio je ugasnil tudi svetovni turistični gigant Thomas Cook, kar verjetno pomeni pretres za celoten trg.

Zgodba me zelo spominja na propad družbe Pan Am v začetku 90. let. Takrat sta bili skupaj z Aeroflotom najmočnejši družbi na svetu. Po propadu družbe Pan Am se je tudi trg spremenil, tako da se lahko kakšna sprememba zgodi tudi zdaj, ko je propadel Thomas Cook.