V Ljubljani bo zrasel blok le za turiste

V Ljubljani se ob rasti turizma in rekordnih številkah vse več lastnikov stanovanj namesto za klasična odloča za kratkotrajna oddajanja prek različnih platform, kot je na primer Airbnb. Tako je predvsem v središču mesta, kjer zaradi višjega zaslužka lastniki stanovanja raje kratkotrajno oddajajo turistom kot lokalnemu prebivalstvu.

Stanovanja so praviloma v večstanovanjskih hišah ali blokih, kjer številni prebivalci niso zadovoljni, da se njihov blok spreminja v hotel, kjer na hodnikih ne poznajo več svojega soseda.

Objekt, ki bo prilagojen za oddajanje

Leta 2013 je bilo v Ljubljani prek platforme Airbnb vsaj enkrat oddanih 151 stanovanj, leta 2017 pa 1600. Foto: zajem zaslona S takšnimi in podobnimi težavami se v zadnjem času pogosto srečujejo nepremičninski posredniki, ko se nanje obračajo stranke. Na drugi strani pa so bile v zadnjem letu in pol vse novogradnje v prestolnici razprodane.

V nepremičninski agenciji Mreža tako preizkušajo novo idejo. Začeli so graditi nov objekt Pipanova rezidenca v Vižmarjah, cilja pa predvsem na kupce, ki želijo svoja stanovanja oddajati. "Izhajali smo iz tega, da se je nepremičninski trg spremenil, s tem pa tudi povpraševanje in sistem oddajanja. Vse to je posledica rasti turizma. Ideja je ugoditi povpraševanju po kratkoročnem najemu, ki je v Ljubljani v zadnjem času zelo popularen," razlaga Karina Virovbal, nepremičninska posrednica.

"Gre za nekakšen hibrid"

Objekt, ki ga bodo začeli graditi v kratkem, bo registriran kot nastanitveni objekt, za katerega veljajo drugačno pravila kot za stanovanjske objekte. V njem tako ni treba pridobiti soglasja 75 odstotkov etažnih lastnikov, če se lastnik stanovanja odloči, da ga želi oddajati na različnih platformah.

Objekt bo imel 48 enot, velikih od 29 do 43 kvadratnih metrov. Foto: Mreža nepremičnin

"Gre za nekakšen hibrid. Je rešitev tako za pravne kot tudi fizične osebe za investicijo, za katero porabijo čim manj časa in si zagotovijo neki stalni dohodek. Oddajanje vzame veliko časa, predvsem kratkoročno, zato smo si projekt zamislili tako, da bi odpravljal te težave in bi olajšali sistem," razlaga Virovbalova in dodaja, da vseeno veljajo iste garancije kot pri nakupu stanovanja.

Cene od 87 do 110 tisoč evrov

Cene za 48 enot se bodo gibale med 87 in 110 tisoč evri, bo pa k temu treba prišteti še 22 odstotkov davka, in ne 9,5 odstotka, kot je v primeru stanovanj, vendar bo mogoče v določenih primerih uveljavljati vrnitev, "ker je namensko stanovanje za nadaljnje oddajanje."

V objektu, ki naj bi bil vseljiv na začetku prihodnjega leta, bo 48 enot, vendar bo eden od dveh investitorjev zadržal deset enot.

Tudi velikost bo prilagojena za oddajanja, saj bodo največja stanovanja velika 43 kvadratnih metrov, najmanjša pa bodo obsegala 29 kvadratnih metrov. Vse enote bodo imele lastno kopalnico, manjšo kuhinjo ter pokrit balkon ali atrij.

V stanovanja s pomočjo pametnega telefona

Finančna uprava je poleti 2017 začela poostren nadzor nad oddajanjem prenočišč prek platform, kot sta Airbnb in Booking.com, saj so številni oddajali na črno. Foto: STA Po besedah Virovbalove bo imel objekt tudi manjšo recepcijo, v enote pa bo možno vstopiti s pomočjo pametnega telefona. Ob tem bodo lahko novi lastniki, če bodo tako hoteli, le kupili enoto in nato upravljanje prepustili upravitelju, ki bo skrbel, da bo njihov posel oddajanja prek Airbnb ali katerikoli druge platforme nemoteno potekal.

"Upravljavec bi opravil vse, od oglaševanja na različnih platformah do sprejemanja strank, sprejemanje strank, oddajanje vseh papirjev, plačilo vseh taks," pojasnjuje Virovbalova.

Lahko bodo prijavili tudi stalno bivališče

Čeprav bo imel nastanitveni objekt kategorizacijo nastanitvenega, pa bodo lastniki lahko v njem tudi živeli.

"Pri upravni enoti smo ravno to preverjali, saj oni urejajo vpis stalnega in začasnega prebivališča. Prejeli smo mnenje, da je prijava možna in lahko nekdo tudi stalno živi, vendar mora upoštevati dejstvo, da ima stavba drugačno namembnost (nastanitveni objekt) in spoštovati sporazum o uporabi. Kupci so s tem seznanjeni," odgovarja Virovbalova.

Za zdaj objekt oglašujejo le na svoji spletni strani, do zdaj pa so sklenili štiri rezervacije.