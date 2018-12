Airbnbjev gost mu je zaradi zabave s 300 ljudmi uničil hišo

Trend oddajanja in najemanja nepremičnin prek Airbnbja zadnje čase kaže tudi na slabe plati. Potem ko smo že poročali, kako ta izjemno priljubljena platforma po vsem svetu odganja prebivalce, da naredijo prostor turistom, zdaj iz New Yorka prihaja zgodba, kako so moškemu gosti uničili hišo.

Hišo najel z izgovorom fotografiranja

Za britanski The Guardian je razkril, da je decembra lani svojo hišo dal na voljo Airbnbju. Sprva je imel z gosti, ki so najeli njegovo hišo s pogledom na reko Hudson, same lepe izkušnje. Nato pa jo je na silvestrovo najel neki 20-letnik. "Rekel mi je, da je lastnik manjše založbe in da bi potreboval hišo zaradi nekaj fotografij za Instagram. Takšno željo sem že dobil, zato se mi ni zdelo nič nenavadnega."

Da bi bilo vse nared za novega gosta, si je vzel tri ure časa za pospravljanje, čiščenje kopalnice, menjavo rjuh ... "Prišel je ob 15. uri in bil spoštljiv. Rekel je, da bo prišlo še nekaj prijateljev, to pa je bilo to."

Hišo je potreboval za fotografiranje, je dejal gost. (Fotografija je simbolična) Foto: Getty Images

Naslednje jutro pa šok ...

Ko je naslednje jutro prišel prevzet svojo hišo, je takoj videl nekaj nenavadnega: na dovozu je bilo parkiranih več avtomobilov, in ne samo gostov. V hiši je nato našel še 12 ljudi, ki so se trudili očistiti razdejanje.

"Tla so bila videti, kot da bi nekdo nanje zlil jägermeister in penino ter nato plesal po tej packariji. Vse je bilo narobe: mojih umetnin ni bilo nikjer, pohištvo je manjkalo, steklo na mojem stopnišču je bilo počeno, celo tla so se mi zdela neravna. Opazil sem, da so za čiščenje uporabili moje najboljše rjuhe in brisače."

Ko je soočil mladeniča, je bilo videti, da obžaluje zabavo, ki je ušla z vajeti, a se je zlagal o številu povabljencev: "Rekel je, da jih je bilo okoli 20, 25. Nisem mu nasedel."

Instagram je razkril vse

Ni mu bilo težko izvedeti več o zabavi na njegovem naslovu. Na Instagramu je bilo polno fotografij in videoposnetkov, ki so razkrivali, kaj vse so gostje počeli z njegovo hišo. "Uničili so kopalno kad in ploščice v kopalnici, spili vso mojo pijačo, razbili kozarce in uničili brisače. Na zabavi je bilo okoli 300 ljudi. Moškim so zaračunali vstop, ženskam ne."

Seveda je poklical policijo pa tudi Airbnb. Policisti so mu povedali, da so na večer zabave posredovali zaradi hrupa, sosedje pa so mislili, da imata zabavo njegova sinova, zato ga niso poklicali, saj ju niso hoteli spraviti v težave.

Na zabavi je bilo vsekakor več kot 25 ljudi, je odkril. (Fotografija je simbolična). Foto: Getty Images

Z Airbnbjem je opravil

Ko je kontaktiral Airbnb, so ga sprva ignorirali. Šele ko je lokalnim medijem razkril, kaj se je zgodilo, so se zganili in opravičili. "Še zdaj ne morem doreči, kakšno škodo so mi povzročili, a leto pozneje še vedno ni vse popravljeno. Tla so še vedno neravna."

Zaveda se, da so v svetu večje težave kot razdejana hiša, a je kljub temu razočaran nad ljudmi. Ko zdaj pomisli na to, se mu celo zdi zabavno, a z Airbnbjem je opravil, pravi. "Vračam se k bolj preprostemu življenju."

