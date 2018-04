Štirje ključni znaki, da delate v inteligentnem timu #video

Teambuilding je daleč od pijančevanja, kot si to mnogi predstavljajo. Gre za dejanski proces gradnje inteligentnega tima, v okviru katerega podjetja odločajo, koga bodo zaposlila, koga bodo odpustila in kako bodo tim razvijala, je na poslovni konferenci NetPRO poudaril Dani Polajnar, ustanovitelj in direktor Teambuilding akademije.

Video: Planet TV in Siol.net

Polajnar pravi, da so morali v njegovi akademiji podjetjem v preteklosti razlagati, zakaj je timsko delo pomembno. To zadnja leta ni več potrebno. "Če želimo konkurirati na trgu, je dobro timsko delo danes nujno," poudarja.

NetPRO je največja poslovna in mreženjska konferenca za mikro, mala in srednja podjetja v Sloveniji. Cilj konference je povezati poslovneže in podjetnike, z namenom predstavitve poslovnih trendov ter ustvarjanja novih poslovnih sinergij.

Kot je dejal, so znanstveniki potrdili, da poleg inteligence posameznika obstaja tudi kolektivna inteligenca oziroma inteligenca tima, ki nam pove, kako se bodo timi odrezali v različnih situacijah. Znanstveniki so tudi dokazali, da inteligenca timov nima nobene zveze s tem, kako visok inteligenčni kvocient imajo posamezniki v ekipi.

Kakšne so značilnosti inteligentnih timov?

Po Polajnarjevih besedah obstajajo štiri osnovne komponente, ki določajo raven inteligence timov:

- Porazdeljena komunikacija. Bolj je količina govora na sestankih enakomerno porazdeljena med vse udeležence, več je možnosti za višji rezultat kolektivne inteligence.

- Odstotek žensk v timu. Če je v ekipi 25 odstotkov žensk, je kolektivna inteligenca skupine nižja, kot če so v skupini sami moški. Kot pravi Polajnar, je mogoče razlog v tem, da komunikacija ni enakomerno porazdeljena, ker se ženske, ki so v manjšini, morda bojijo spregovoriti. Če je odstotek moških in žensk enak, je inteligenca tima že lahko nadpovprečna. Idealno je, če je v ekipi 70 odstotkov žensk, če pa je v ekipi več kot 75 odstotkov žensk ali pa če so v ekipi izključno ženske, kolektivna inteligenca znova močno pade.

- Raven socialne percepcije. Sposobnost posameznika, da začuti, kako se nekdo počuti. Ženske imajo višjo raven socialne percepcije, zato strokovnjaki to povezujejo z odstotkom žensk v timu in ravnijo kolektivne inteligence.

- Kognitivna raznolikost posameznikov. Gre za raznolikost posameznikov v načinu razmišljanja in sprejemanja informacij. Večja je kognitivna raznolikost posameznikov v ekipi, višja je kolektivna inteligenca.

"Če želimo konkurirati na trgu, je dobro timsko delo danes nujno," poudarja Dani Polajnar. Foto: Ana Kovač

Kaj bi morali storiti šefi?

Vodje timov bi zato morali, če želijo povečati inteligenco svoje ekipe:

- vsakemu posamezniku dati možnost, da pove, kar si misli, in da lahko to stori iskreno, brez strahu pred negativnimi posledicami, hkrati pa bi morali

- spodbujati sodelovanje v ekipi, saj se na ta način krepi zaupanje.

Kot primer je navedel podjetje IBM, ki se je pred leti hvalilo z visokim deležem zaposlenih, ki so jim omogočili delo od doma, a so jih nedavno poklicali nazaj na delovno mesto, saj so ugotovili, da delo od doma škoduje timskemu delu, sodelovanju, zaupanju in posledično razvoju podjetja.

Je teambuilding zgolj pijančevanje?

Teambuilding je tako po njegovih besedah daleč od pijančevanja, kot si to mnogi predstavljajo. Gre dejansko za proces gradnje inteligentnega tima, v okviru katerega podjetja odločajo, koga bodo zaposlila, koga bodo odpustila in kako bodo tim razvijala.