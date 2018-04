Zbiranje denarja s kriptovalutami: Kaj Slovenija počne narobe?

"Za zbiranje denarja z izdajo kriptovalute potrebuješ dobro ekipo in vsaj pol milijona evrov denarja. Ni preprosto, se pa da," je na poslovni konferenci NetPRO izpostavil Igor Zgonc, direktor podjetja Silver Bullet Risk ter svetovalec za poslovanje s kriptovalutami in zbiranje denarja s strategijo ICO.

"Danes je težko najti dan v medijih ali pa skrit kotiček v kavarnici, da ne bi bilo govora o kriptovalutah, blockchainu in seveda ICO," pravi Zgonc in pojasnjuje, da je glavna značilnost tehnologije blokchain, da je vse popolnoma transparentno, saj se to, kar je bilo zapisano, ne da več izbrisati. "Za vsak kriptokovanec, ki je bil kdaj ustvarjen s tehnologijo blokchain, vemo, v kateri virtualni denarnici je, samo tega ne vemo, čigava je ta denarnica," je pojasnil.

"Če sem jaz danes nekomu s tehnologijo blokchain poslal sliko, je jaz več nimam, on pa jo ima. Slika je tako samo pri meni ali samo pri njem, ne more biti nekje na poti, za razliko od zdajšnjih tehnologij," je na primeru pojasnil delovanje blokchaina.

NetPRO je največja poslovna in mreženjska konferenca za mikro, mala in srednja podjetja v Sloveniji. Cilj konference je povezati poslovneže in podjetnike, z namenom predstavitve poslovnih trendov ter ustvarjanja novih poslovnih sinergij.

Lani z ICO v Sloveniji zbrali 80 milijonov evrov

S pojavom tehnologije blokchain in kriptovalut se je močno razširilo zbiranje denarja s strategijo ICO, pri čemer podjetja izdajo svoje kriptožetone, ki jih lahko investitorji kupijo z že uveljavljenimi kriptovalutami in tako podprejo njihove izdelke oziroma ideje. Lani so podjetja na ta način zbrala 80 milijonov evrov, razlog pa je po besedah Zgonca predvsem v tem, da se denar z ICO zbira globalno. "Moraš delovati globalno ali pa te ni," je zatrdil.

Če želiš uspešno izvesti ICO, moraš po njegovih besedah najprej imeti poslovni načrt, s katerim rešuješ neko težavo, pri čemer je tvoja rešitev boljša od vseh drugih. Nato moraš potencialnim investitorjem predstaviti, zakaj bo kovanec, ki si ga izdal, zares uspešen, kar pomeni, da potrebuješ dobrega prodajnika.

Potrebuješ tudi medijsko zvezdo

Ključna je ekipa, pravi Zgonc. Imeti moraš prave strokovnjake, svetovalce in tudi medijsko zvezdo, s pomočjo katere boš pritegnil pozornost javnosti. Potrebna je torej obsežna ekipa in najmanj pol milijona evrov denarja, saj predvsem marketing veliko stane. Celoten postopek zbiranja denarja z ICO traja približno pol leta, a pod pogojem, da podjetje že ima zbrano ekipo in izdelano idejo.

"Da se narediti, a je potrebnega veliko napora. Ni preprosto, se pa da," je poudaril.

Kaj Slovenija počne narobe?

Kot je še dejal, se države trudijo, da bi pritegnile podjetja k temu, da bi postopke blokchain in ICO izvajale pri njih, ker vedo, da bi od tega lahko tudi same pobrale denar z davki. Liechtenstein tako podjetjem vnaprej natančno pove, koliko davka bodo plačala in pod katero zakonodajo spada njihova dejavnost, pri tem pa jim zagotovi, da se to ne bo spremenilo, niti če se bo zamenjala vlada. "Vemo, da je v Sloveniji precej drugače," je ob tem dodal Zgonc.