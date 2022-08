Spar: Inflacija v naših trgovinah je vsaj za polovico nižja od tiste v državi

"29. avgusta 2022 je bil na spletnem portalu Siol.net objavljen članek z naslovom "So v Sparu res blokirali inflacijo? Cene govorijo drugače", ki predstavlja zavajajoče in nepravilne informacije. V članku je namreč implicirano, da je kampanja Blokiramo inflacijo podjetja Spar Slovenija zavajajoča, saj da tudi v Sparu inflacija je prisotna, kar je utemeljeno na podlagi primerjave spremembe cene enega jogurta. V Sparu Slovenija pa nikoli niso trdili, da v njihovih trgovinah inflacije ni, temveč, da je slednja vsaj za polovico nižja od inflacije v državi. To so dosegli s šestimi ukrepi, ki so jih v sklopu kampanje tudi jasno definirali, in jih zgolj primerjava spremembe cene enega izdelka ne more ovreči."

Spar Slovenija d.o.o.

Vodja pravne službe

Petra Bergman