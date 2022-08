So v Sparu res blokirali inflacijo? Cene govorijo drugače.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot cene energentov tudi cene prehrambnih izdelkov v zadnjih mesecih vztrajno rastejo. Tudi sami pri izdelkih, ki jih redno kupujemo, opažamo, da cene mnogih izdelkov počasi, po nekaj centov, lezejo navzgor.

Na to pa smo postali še posebej pozorni pred nekaj dnevi, ko so v trgovinah Spar (ponovno) podražili nekaj izdelkov, med njimi tudi jogurt njihove trgovinske znamke. Ta se je med 18. in 22. avgustom podražil z 0,37 na 0,41 evra (račune hranimo v uredništvu), kar se morda zdi banalno, a gre za več kot desetodstotno podražitev.

Kaj pomeni "blokirati inflacijo"?

To je bilo toliko bolj nenavadno zato, ker se je v avgustu začela Sparova oglasna kampanja Blokiramo inflacijo. Blokirati po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni "onemogočiti, preprečiti, ustaviti", a se to, sodeč po rasti cen, ni zgodilo.

Foto: Ana Kovač

Spar: Podražitvam se ni mogoče izogniti

"Podražitvam prehranskih izdelkov se v trenutnih okoliščinah ni mogoče povsem izogniti, saj izhajajo iz zunanjih razlogov; večinoma iz dviga cen v celotni dobavni verigi – cen vhodnih surovin, energentov in transporta," so nam na poizvedovanje odgovorili v Sparu.

Kampanja Blokiramo inflacijo po njihovih pojasnilih ne pomeni preprečevanja rasti cen vseh izdelkov, ampak ukrepe, da bi bilo podražitev čim manj. "Z njimi smo dosegli, da je inflacija v Sparu za skoraj polovico nižja, kot je inflacija za živila v Sloveniji," so sporočili.

Ali so obljube o blokiranju inflacije v kampanji, ki jo je za Spar zasnovala agencija Futura DDB, zavajajoče? Veliki oglasni panoji, denimo, vsebujejo kričeč slogan "Blokiramo inflacijo", v veliko drobnejšem tisku pa potrošnikom predlagajo, naj si o tem, kaj "blokiranje inflacije" dejansko pomeni, preberejo na njihovem spletnem mestu.

Foto: Ana Kovač

Kaj pravi slovenski oglaševalski kodeks?

Slovenski oglaševalski kodeks v svojem 3. členu, ki govori o poštenosti, navaja, da "oglaševanje ne sme biti zasnovano in oblikovano tako, da bi zlorabljalo zaupanje potrošnikov, izkoriščalo njihovo pomanjkljivo izkušenost oziroma znanje ter jih s tem zavajalo". V istem členu piše tudi, da je treba "jasno navesti vse ključne dejavnike v oglasu, ki bi lahko vplivali na odločitev potrošnikov".

V 4. členu oglaševalskega kodeksa, ki govori o resničnosti, piše, da mora oglaševanje biti zavezano resnici. "Ne sme vsebovati trditev ali zvočnih in vizualnih predstav, ki zavajajo ali bi lahko zavedle potrošnika z neresničnostjo, dvoumnostjo, s pretiravanjem, z zavajajočo opustitvijo," piše v kodeksu, v 5. členu, ki govori o dokazljivosti, pa tudi, da "oglaševanje ne sme interpretirati statističnih podatkov na način, ki vzbuja napačen vtis, da je trditev splošno veljavna."

Ali so trditve v Sparovi kampanji zavajajoče, smo vprašali tudi Slovensko oglaševalsko zbornico. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.