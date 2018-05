Slovenija znova z rekordnim številom turistov in nočitev

V Sloveniji smo v lanskem rekordnem turističnem letu prvič presegli mejnik 12 milijonov prenočitev turistov, kažejo končni podatki statističnega urada za leto 2017. Skupno je bilo prenočitev 12,6 milijona in s tem 13 odstotkov več kot v letu 2016. Število prihodov turistov se je zvišalo za 15 odstotkov na 4,95 milijona.

Lani je bilo tako število prenočitev kot prihodov turistov rekordno. Tuji turisti so ustvarili skoraj 3,59 milijona prihodov ali za 18 odstotkov več kot v letu 2016 in več kot 8,57 milijona prenočitev ali za 17 odstotkov več. "To pomeni, da smo vsak dan v letu 2017 zabeležili v povprečju 3.370 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2016," so zapisali na statističnem uradu.

Tudi obisk domačih turistov se je povečal: turistični delavci so našteli 1,36 milijona njihovih prihodov ali za šest odstotkov več kot v letu 2016, število njihovih prenočitev pa se je povečalo za pet odstotkov na 4,02 milijona.

Vse več tujih turistov

Delež prenočitev tujih turistov se od leta 2009 stalno povečuje. V letu 2009 so tuji turisti ustvarili 55 odstotkov vseh turističnih prenočitev, v letu 2013 62 odstotkov, lani pa 68 odstotkov.

Ključni evropski trgi slovenskega turizma glede na število ustvarjenih prenočitev so bili lani Italija (14 odstotkov prenočitev tujih turistov), Nemčija (12 odstotkov), Avstrija (11 odstotkov), Nizozemska in Hrvaška (po pet odstotkov) ter Združeno kraljestvo in Madžarska (po štiri odstotke). Ob tem so turisti z vseh ključnih trgov lani število prenočitev povečali: najbolj nizozemski (za 35 odstotkov), nemški (26 odstotkov) in madžarski turisti (21 odstotkov).

Turisti iz neevropskih držav so medtem lani ustvarili 13 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Glede na leto 2016 se je povečalo predvsem število prenočitev turistov iz Kitajske (za 37 odstotkov), Koreje (za 31 odstotkov), Avstralije (za 23 odstotkov), Kanade (za 26 odstotkov), ZDA (za 21 odstotkov) in Japonske (za 11 odstotkov). Manj prenočitev kot v letu 2016 so ustvarili turisti iz Izraela (za 17 odstotkov).

Gorske destinacije prvič prehitele zdravilišča

Največ prenočitev vseh turistov je bilo lani zabeleženih v gorskih občinah (skoraj 3,42 milijona oz. 27 odstotkov vseh prenočitev). Gorske občine so tako po številu prenočitev turistov prvič prehitele zdraviliške občine; tam je bilo namreč v letu 2017 zabeleženih 3,31 milijona prenočitev turistov (26 odstotkov vseh). Sledile so obmorske občine (20 odstotkov vseh prenočitev) ter občina Ljubljana (12 odstotkov).

Turisti v Ljubljani v povprečju preživijo manj kot dva dneva. Foto: Ana Kovač

Tuji turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih, domači turisti pa v zdraviliških občinah.

Ob tem je povprečno najdlje trajalo turistično bivanje v zdraviliških občinah (povprečno 3,5 prenočitve). Sledile so obmorske občine (povprečno 3,2 prenočitve), gorske občine (povprečno 2,4 prenočitve) in občina Ljubljana (povprečno 1,8 prenočitve). Domači turisti so lani v turističnih nastanitvenih objektih povprečno prenočili trikrat, tuji turisti pa povprečno 2,4-krat.

Tuji turisti so lani polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Piran, Bled, Kranjska Gora in Bohinj. Domači turisti pa so več kot polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice, Izola, Kranjska Gora, Podčetrtek, Ankaran in Zreče. Po več kot sto tisoč turističnih prenočitev je bilo ustvarjenih v 30 slovenskih občinah, kar kaže na večjo razpršitev turističnih tokov: v letu 2016 so namreč ta mejnik presegli le v 20 občinah.

Lani je bilo turistom v Sloveniji na voljo več kot 46 tisoč sob ali apartmajev s skoraj 135 tisoč ležišči, in sicer 39 odstotkov v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih, 19 odstotkov v kampih in 42 odstotkov v drugih nastanitvenih objektih.