Obetavni trendi v turizmu: število gostov v Ljubljani in na Bledu narašča #video

Turizem v Sloveniji je po zadnjih dostopnih podatkih še vedno v porastu. Od začetka januarja do danes je bilo v Ljubljani na primer ustvarjenih 1,2 odstotka več prenočitev kot v enakem obdobju lani, sedemodstotno rast gostov pa so v prvih treh mesecih zabeležili tudi na Bledu. Poleg čudovite narave in bogate kulturne dediščine igra pri razvoju slovenskega turizma pomembno vlogo tudi promocija.