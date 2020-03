Slovenija januarja z več kot 10-odstotno rastjo izvoza

Vrednosti izvoza in uvoza sta bili višji od izvozov in uvozov v januarju v zadnjih nekaj letih. Glede na povprečni vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu je bila vrednost izvoza januarja letos višja za 6,8 odstotka, vrednost uvoza pa nižja za 2,1 odstotka, so danes sporočili državni statistiki, piše STA.

Blagovna izmenjava med Slovenijo in članicami EU upadla

Januarja je bil v blagovni menjavi s tujino zabeležen sedmi zaporedni januarski presežek, ta je bil od vseh januarskih presežkov tudi najvišji, znašal je 207,4 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 107,5-odstotna.

Vrednost blagovne menjave med Slovenijo in članicami EU je nekoliko upadla. Slovenija je v te države izvozila za dve milijardi evrov blaga oziroma 0,8 odstotka manj kot januarja lani, iz njih pa uvozila za 1,9 milijarde evrov blaga, kar je 2,2 odstotka manj kot leto prej. Ustvarjen je bil presežek v vrednosti 115,5 milijona evrov. Pri trgovanju s to skupino držav je Slovenija ustvarila 68 odstotkov vsega izvoza in 68,9 odstotka vsega uvoza blaga v januarju, poroča STA.

Pri trgovanju z nečlanicami EU je Slovenija izkazovala rast tako pri izvozu kot tudi uvozu blaga. Izvoz se je glede na januar lani povečal za 46,4 odstotka na 954,5 milijona evrov, uvoz pa za 26,5 odstotka na 862,6 milijona evrov. Presežek je znašal 91,9 milijona evrov. K rasti blagovne menjave s to skupino držav je najpomembneje prispevala rast blagovne menjave s Švico.

V povezavi z menjavo s Švico je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) februarja ob objavi podatkov o zunanji trgovini v lanskem letu dejal, da je bila večina rasti skupnega izvoza povezana predvsem z močno trgovsko in distribucijsko aktivnostjo pri medicinskih in farmacevtskih proizvodih s Švico. Švicarski Novartis je namreč ob ljubljanskem letališču pred časom odprl logistični in distribucijski center za ta del Evrope, še navaja STA.