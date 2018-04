Sindikalist Pavlič odstopil z vseh funkcij na SŽ, k odstopu poziva tudi Berdajsa

Na Siol.net smo pred dnevi objavili posnetek pogovora, v katerem najvplivnejši sindikalist SŽ Silvo Berdajs grozi Antonu Škrajnarju, enemu od zaposlenih na SŽ, ker ta v sindikalnem boju znotraj železnic ni želel prestopiti v njegov tabor. "Sf...l te bom kot psa," je Berdajs napadel Škrajnarja, ki sicer velja za tesnega zaveznika drugega vplivnega sindikalista na železnicah Alberta Pavliča.

Pavlič je bil v. d. predsednik sindikata železničarjev Slovenije in predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost

Pavlič je bil do pred kratkim delavski direktor na Slovenskih železnicah in velik prijatelj najvplivnejšega sindikalista Silva Berdajsa. V zadnjih mesecih se je njun odnos ohladil, Berdajs pa je dosegel razrešitev Pavliča.

Vodstvo pozivajo, naj razreši Berdajsa in sproži postopke

Dva sindikata in trije sveti delavcev so danes pozvali vodstvo železnic, naj Berdajsa razreši z vseh funkcij v skupini Slovenskih železnic, kjer nastopa kot predstavnik delavcev. V svetu delavcev vodstvo družbe tudi pozivajo, da sprejmejo ukrepe, da zagotovijo začetek postopkov za povrnitev škode in/ali sankcijo zoper Berdajsa. "Gre za hujše kršitve, saj je njegovo ravnanje neetično, poleg tega so podani tudi razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje," so zapisali.

"Očitno je, da Berdajs čistilce obravnava kot manjvredne"

Berdajs je po njihovem mnenju kot član nadzornega sveta SŽ in s tem kot član nadzornih oz. vodstvenih organov družbe kršil etični kodeks, saj je z opisanim ravnanjem kršil moralna načela in veljavno zakonodajo. Dodali so, da je izrazil nespoštljiv odnos do g. Škrajnarja in sodelavk oz. sodelavcev SŽ, ki so zaposleni na delovnem mestu čistilke oz. čistilca. "To se izkazuje s tem, ko je v slabšalnem smislu g. Škrajnarju grozil, da ga bo “s****l kot psa” in da tudi “za snažilca ne bo." S tem je prizadel osebno integriteto vseh čistilk in čistilcev, saj je očitno, da jih obravnava kot manjvredne - torej kot tiste, ki so na nekakšnem dnu “njegove vrednostne lestvice” sodelavcev, so dodali v obrazložitvi.

Berdajs je po njihovem pisanju kršil zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Če bi Škrajnar uresničeval pravico delavcev pri upravljanju družbe, grožnja z izgubo službe predstavlja oviranje uresničevanja pravic pri upravljanju, so še dodali.

Pod ta poziv so se podpisali Sindikat Železničarjev Slovenije, Sindikat vodenja prometa Slovenije, Svet delavce SŽ - Potniški promet, Svet delavcev SŽ - Tovorni promet in Svet delavcev SŽ - Fersped.