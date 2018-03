Totalna sindikalna vojna na železnicah

Spor med Silvom Berdajsom in Albertom Pavličem, vrsto let dvema najvplivnejšima sindikalistoma na Slovenskih železnicah (SŽ), se zaostruje. Po tem, ko so na SŽ Pavliču preprečili vstop v njegovo pisarno, je za jutri na železniški postaji v Ljubljani sklican zbor delavcev. "Dovolj nam je drugorazrednosti," opozarjajo v Sindikatu železničarjev Slovenije (SŽS), ki ga vodi Pavlič.

Dva tedna po zamenjavi delavskega direktorja SŽ Alberta Pavliča, ki jo je zahteval in izpeljal njegov dolgoletni zaveznik Silvo Berdajs, predsednik sveta delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ, napetosti na železnicah ne pojenjajo.

Na SŽ so Pavliču že pred iztekom mandata delavskega direktorja onemogočili vstop v pisarno na sedežu matične družbe v Kolodvorski ulici. Če sta še prejšnji teden oba ključna akterja spora zaposlene pozivala, naj se "vzdržijo vseh ravnanj, ki netijo konflikt med zaposlenimi", sta v zadnjih dneh očitno odvrgla rokavice in začela preštevati svoje vrste.

Berdajs osvaja teren, a Pavlič se ne da

Pri tem je za zdaj uspešnejši Berdajs. Obvladuje namreč delavske organe v štirih družbah iz skupine SŽ: matični družbi SŽ, Vleki in tehniki (SŽ-VIT), Infrastrukturi in Prometnemu inštitutu.

Trdno obvladuje tudi svet delavcev kapitalsko povezanih družb. Predstavniki zaposlenih iz SŽ-Tovorni promet in SŽ-Potniški promet, ki sodijo v Pavličev krog, naj bi namreč v zadnjih dneh preklicali izstopne izjave, s katerimi bi pod vprašaj postavili delovanje tega organa. V Berdajsov tabor naj bi v zadnjih dneh prestopil tudi delavski direktor SŽ-Tovorni promet Drago Savič.

Toda Pavlič pripravlja protiudarec. Za jutri je tako sklican zbor delavcev, na katerem bodo ti zahtevali "konec drugorazrednosti in neenakosti na SŽ".

V veliki večini naj bi se ga udeležili člani Sindikata železničarjev Slovenije (SŽS), ki ga po novem vodi Pavlič. Gre za zaposlene v družbah SŽ-Tovorni promet in SŽ-Potniški promet. Ti že nekaj časa nasprotujejo neenotni politiki skupine SŽ do dodatkov in privilegijev.

Usoda shoda še vedno visi v zraku. Med člani SŽS je namreč včeraj zaokrožila peticija, s katero nasprotujejo sklicu shoda, saj da njegov namen ni obvarovanje pravic delavcev, ampak da gre za shod, namenjen obrambi Pavliča.

Katere dodatke je zaposlenim uredil Berdajs

"Zaposleni v SŽS se počutimo drugorazredne. Kljub temu, da mora vsak dogovor z zaposlenimi odobriti tudi vodstvo krovne družbe SŽ, se to v nekaterih primerih, na primer pri družbi SŽ-VIT in Železniško gradbeno podjetje (SŽ-ŽGP), ni zgodilo. Nekatere dodatke je odobrilo in izplačevalo le vodstvo odvisne družbe VIT in ŽGP," je za Siol.net povedal Pavlič.

Gre za dodatke za:

gmotno spodbudo režijskih delavcev,

pregled vagonov Hrvaških železnic (HŽ),

spenjanje električnega kabla,

delo v predorih, daljših od 80 metrov,

delo s kemikalijami,

delo na območju toplotnega sevanja ...

Na SŽ so nam pojasnila obljubili za danes. "Ti očitki ne držijo. Skoraj vsi našteti dodatki so šli čez poslovodstvo," pa nam je dejal Berdajs. Na vprašanje, zakaj v SŽ-VIT dobivajo dodatek za pregled vagonov s Hrvaške, pa je odgovoril, da "za to ni vedel in da je bil tudi sam prenesečen".

Pavlič napada Berdajsovo utrdbo

Medtem ko Pavlič poudarja, da "za druge zahtevajo več, zase pa enako", velja opozoriti na širši kontekst zahtev njegovega sindikata.

Silvo Berdajs Foto: Matjaž Rušt Družba SŽ-VIT namreč velja za ključno utrdbo Silva Berdajsa, dolgoletnega generalnega sekretarja sindikata strojevodij. Že več let je Berdajs tarča očitkov, da je družbo ubranil pred odpuščanji in drugimi varčevalnimi ukrepi, vse to pa na račun zaposlenih v potniškem in tovornem prometu.

"Tam je kadrovsko pomanjkanje največje, kar lahko vodi do nesreč ali celo do velike tragecije. Premikači opravljajo svoje delo brez vodij premika. Priča smo preobremenjenosti in izčrpanosti ljudi," poudarja Pavlič. Berdajs mu odgovarja, da "je bilo leta 1992 na SŽ 1500 strojevodij, danes pa jih je 800, medtem pa je število ostalega osebja ostalo isto".

Zakaj si Dušan Mes ne želi hrupa na SŽ

Razplamtelo dogajanje na SŽ časovno sovpada s tremi dogodki:

Odločanjem o prihodu strateškega partnerja v SŽ-Tovorni promet, ki bo z vplačilom dodatnega kapitala postal lastnik 49 odstotkov družbe. Odločanjem o nakupu 25 garnitur novih potniških vlakov, za katere so na SŽ pridobili le eno ponudbo. Poslal jo je švicarski Stadler, ki jih je pripravljen dobaviti za 207 milijonov evrov. To pa je 57 milijonov evrov več od ocenjene vrednosti naročilo. Prihajajočo sejo nadzornega sveta SŽ, na kateri naj bi bilo govora tudi o nekaterih ugotovitvah računskega sodišča, ki je po treh letih dokončalo revizijo poslovanja skupine. Nekatere ugotovitve naj bi bile obremenjujoče za poslovodstvo, ki ga vodi Dušan Mes.

Zaradi vseh teh razlogov Mesu krepitev spopada med sindikalisti in javno pranje umazanega perila na SŽ nikakor ni v interesu.

SŽ med "sloni" in "muhami"

Pavlič je tako včeraj prvič javno zažugal Berdajsu. "Ves čas sem opozarjal in izpostavljal pojave velikih 'slonov' v nekaterih družbah, recimo v SŽ-ŽGP, kolega Berdajs pa je vztrajno in neutrudno 'lovil muhe' v Potniškem prometu, kjer so ga zanimale stare rjuhe in parkirni lističi. Mogoče tudi zato, da se preusmeri pozornost iz tistih odvisnih družb, v katerih je sam v nadzorni funkciji," je poudaril Pavlič.

"Na vse nepravilnosti sem vedno opozarjal in nimam slabe vesti," zatrjuje Berdajs. Že zdaj pa je jasno, da poslovodstvo, ki je bolj ali manj javno stopilo na stran Berdajsa, dogajanja ne obvladuje.

Mesova mirovna misija ni uspela

"V nesoglasja in razprave nisem želel posegati, saj to ni v moji pristojnosti, moram pa povedati, da sem zaradi njih zelo zaskrbljen," je pred kratkim v sporočilu za javnost zapisal Mes. "Vse (načrrtovane, op. a.) projekte lahko nesoglasja, o katerih smo v zadnjih dneh brali v medijih, ogrozijo in povzročijo veliko škodo," je poudaril Mes, ki spora med Berdajsom in Pavličem dodatno ne želi komentirati.