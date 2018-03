Pavlič odgovarja Berdajsu: V ozadju so politični pritiski od zunaj

Poti Silva Berdajsa in Alberta Pavliča, vrsto let dveh najvplivnejših sindikalistov na Slovenskih železnicah (SŽ), se dokončno razhajajo. Foto: Siol.net

Albert Pavlič v pismu Silvu Berdajsu očita, da se za njegovo zahtevo po razrešitvi skrivajo drugi motivi.

Kot smo danes že poročali, Berdajs zahteva Pavličev odpoklic zaradi izgube zaupanja. A Pavlič o tej utemeljitvi dvomi. "Ob vsem zapisanem se ne morem znebiti občutka, da je izguba vašega zaupanja do mojega dela kot delavskega direktorja SŽ pogojena z morebitnim političnim naročilom od zunaj," je zapisal Pavlič.

Lani je Pavlič odstopil z vseh funkcij v SDS, a ostal njen član. Berdajs, prav tako dolgoletni član SDS, želi zdaj na položaj delavske direktorice postaviti Nino Avbelj Lekić, članico SDS. V tej stranki je vodila delavsko zvezo, predseduje pa tudi ženski organizaciji te stranke v Žalcu.

Pavlič opozarja na dogajanje v SŽ - ŽGP

Pavlič "sumi, da bi lahko z njegovo odstranitvijo z mesta člana poslovodstva in delavskega direktorja nekateri želeli vzpostaviti pogoje za nenadzorovano okoriščanje posameznikov in skupin v posameznih odvisnih družbah SŽ". "Upam, da ne tudi vi?" Berdajsa javno sprašuje Pavlič.

Leon Kostiov je tudi po tem, ko je v kazenskem postopku zaradi zlorabe položaja pri gradnji kočevske proge priznal krivdo, nekaj časa še ostal v SŽ - ŽGP. Foto: STA Na vprašanje, kaj natančno ima v mislih "z nenadzorovanim okoriščanjem posameznikov in skupin v posameznih odvisnih družbah SŽ", Pavlič ni hotel konkretneje odgovoriti.

"Sami pa veste, kaj se je dogajalo v SŽ - Železničarskem gradbenem podjetju (ŽGP), kjer je direktor (Leon Kostiov, op. a.) v dogovoru s tožilstvom priznal krivdo zaradi zlorabe položaja. Zgodilo se ni nič," je poudaril Pavlič.

Kot smo že poročali, je Kostiov tudi po tem, ko je v kazenskem postopku zaradi zlorabe položaja pri gradnji kočevske proge priznal krivdo, nekaj časa še ostal v SŽ - ŽGP, kjer je bil zaposlen kot svetovalec. Poslovodstvo SŽ nikoli ni zahtevalo prekinitve delovnega razmerja. Kostiov je sicer pred kratkim dal odpoved in zapustil skupino SŽ.

Spor na meji fizičnega obračuna?

Informacij o policijski preiskavi korupcijskih dejanj v družbi SŽ - Potniški promet, ki velja za njegovo bazo, Pavlič ni hotel komentirati. Zatrdil je le, da "sam nikoli ni bil objekt kriminalistične preiskave oziroma sumov preiskave kakršnihkoli kaznivih dejanj".

Pavlič povsem zaupa Vlasti Klaneček, ki jo je želel videti na položaju delavske direktorice SŽ - Potniškega prometa, a je temu nasprotoval Berdajs. Na tem položaju je namreč želel videti svojega človeka. Neuradno je bila Berdajsova izbranka Lili Banovič.

Prav zaradi tega naj bi se že v začetku tedna na kriznem sestanku zgodil spor, ki je bil po zatrjevanju naših virov blizu fizičnega obračuna.

Kot smo danes razkrili na Siol.net, je Klanečkova ena od oseb, ki jo anonimna prijava policiji omenja v povezavi s sumi kaznivih dejanj na področju napredovanj. Sama je vse očitke odločno zanikala in napovedala pravne postopke za zaščito svojega imena.

Zdaj je jasno: spor Berdajs - Pavlič je tlel že dalj časa

Pavlič je posredno priznal, da se spor z Berdajsom vleče že dalj časa.

"Ugotavljam namreč, da so že vrsto let določeni posamezniki in skupine zelo vztrajni in motivirani, da bi bil razrešen kot član poslovodstva in delavski direktor," je v pismu "dolgoletnemu strankarskemu kolegu" še zapisal Pavlič.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes že včeraj spora med Berdajsom in Pavličem ni hotel komentirati. Tudi Berdajs dodatnih pojasnil o razlogih za zahtevo za Pavličevo razrešitev ni hotel dajati.