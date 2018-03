Razčiščevanje sumov korupcije na železnicah sprlo sindikalna šefa

Poti Silva Berdajsa in Alberta Pavliča, vrsto let dveh najvplivnejših sindikalistov na Slovenskih železnicah (SŽ), se očitno dokončno razhajajo. Prihodnji teden bo namreč svet delavcev SŽ, ki ga vodi Berdajs, odločal o odpoklicu Pavliča s položaja delavskega direktorja in s tem člana uprave SŽ. V ozadju je preiskava o sumu korupcije na SŽ.

"Razrešitev Alberta Pavliča predlagam zaradi izgube zaupanja," je za Siol.net potrdil Silvo Berdajs.

Naveza Berdajs-Pavlič je več kot dve desetletji veljala za osrednjo vejo oblasti na SŽ. Skupaj je preživela več kot deset generalnih direktorjev. Berdajs in Pavlič, do lani oba člana SDS, sta poslovnemu sistemu, ki danes zaposluje dobrih sedem tisoč ljudi, vladala z jasno razdelitvijo vlog.

Policiji smo dali vse zahtevane informacije, je povedal generalni direktor SŽ Dušan Mes. Foto: Bor Slana Berdajs vodi sindikat strojevodij, najmočnejše skupine zaposlenih na SŽ, in svet delavcev krovne družbe SŽ. To mu je omogočilo, da je postal član nadzornega sveta, kjer je bil nekaj časa podpredsednik. Skoraj sam drži roko nad zaposlenimi v hčerinski družbi SŽ-VIT (Vleka in tehnika).

Pavličeva baza je sindikat železničarjev, ki združuje vlakovne odpravnike, kretničarje in druge skupine zaposlenih. Pavlič je njegov dolgoletni predsednik.

Že vrsto let je tudi delavski direktor, ki je polnopravni član poslovodstva krovne družbe SŽ. To mu je uspelo kljub temu, da za takšen status ni izpolnjeval pogoja izobrazbe, zato so ga na SŽ ob preoblikovanju skupine leta 2013 izločili iz krovnega akta.

Uradno: Pavlič gre zaradi "dosedanjega dela"

Zakaj je med Berdajsem in Pavličem, ki sta v preteklosti medsebojne spore bolj ali manj uspešno reševala, zdaj očitno dokončno počilo, uradno ni znano. Berdajs informacij o sporu s Pavličem včeraj ni želel komentirati. Pavlič nam je odgovore na vprašanja obljubil za danes.

Iz zahteve za odpoklic, ki smo jo pridobili v uredništvu, je razvidno, da je Berdajs predlog za Pavličevo razrešitev utemeljil "po oceni dosedanjega dela".

Berdajsova izbira za Pavličevo naslednico naj bi bila Nina Avbelj Lekić (levo). Foto: STA O izidu glasovanja ni mogoče dvomiti, pravijo poznavalci dogajanja. Svet delavcev je namreč organ, ki ga Berdajs trdno obvladuje. Njegova izbira za Pavličevo naslednico naj bi bila Nina Avbelj Lekić, izvršna sekretarka za pravne, ekonomske in socialne zadeve v sindikatu Solidarnost in članica SDS, iz katere je Pavlič lani izstopil.

Tudi glasovanje o lastni zaupnici je Berdajs na sejo uvrstil le zato, da utrdi lastni položaj, menijo viri.

Neuradno: na SŽ teče preiskava zaradi suma podkupovanja

Po informacijah več virov iz skupine SŽ je v ozadju zadnjega dogajanja med sindikalisti policijska preiskava, ki se je že lani tudi na podlagi anonimne prijave začela v hčerinski družbi SŽ – Potniški promet. Kriminalisti naj bi namreč iskali dokaze o sumih jemanja podkupnin v zameno za napredovanja znotraj družbe. Gre za prakso, o obstoju katere se na SŽ neuradno že leta govori. Po trditvah generalnega direktorja SŽ Dušana Mesa naj bi bilo v aktualni preiskavi spornih pet napredovanj.

V preiskavo naj bi bilo vpletenih več pomembnih sindikalistov. Ali je med njimi tudi Pavlič, ni znano. Informacije o preiskavi smo včeraj skušali preveriti pri Policijski upravi Kranj, ki po naših podatkih vodi postopek. Odgovore so nam obljubili za danes.

Foto: Reuters Kot smo neuradno izvedeli, so kriminalisti opravili razgovor z Vlasto Klaneček, članico sveta sindikata železničarjev, ki ga vodi Pavlič. Nanjo smo naslovili več vprašanj. Zanimalo nas je:

1. Ali je vključena v preiskavo sumov kaznivih dejanj jemanja ali prejemanja podkupnine v zvezi z zaposlovanjem oziroma napredovanjem v podjetju SŽ- Potniški promet?

2. Če da, ali ima status osumljenke kaznivega dejanja?

3. Kakšna je bila pri teh dejanjih vloga Alberta Pavliča, delavskega direktorja SŽ in vloga delavskega direktorja Remzije Cinaca?

“Zavračam in odločno zanikam navedbe iz anonimne prijave, ki so dokazljive laži. Niti ena črka v anonimni prijavi ne drži. V nadaljevanju bom za zaščito dobrega imena in ugleda uporabila vsa pravna sredstva, ki so mi na voljo, da bodo avtorji te anonimke procesirani in sankcionirani,” je povedala.

Izkoristil priložnost za obračun s Pavličem

Prav preiskava naj bi pripeljala do zadnjega spora med Berdajsem in Pavličem. Zaradi prihoda kriminalistov naj bi namreč nepreklicno odstopil delavski direktor SŽ-Potniškega prometa Remzija Cinac. Pavlič naj bi na tem položaju želel videti Vlasto Klaneček.

Temu naj bi nasprotoval Berdajs, saj naj bi dogajanje poskušal izkoristiti za končni obračun s Pavličem in njegovim kadrom v SŽ - Potniški promet.

Informacije, da je sam policiji naznanil sume kaznivih dejanj, je Berdajs zanikal. Prav tako je zanikal, da bi bil sam vključen v kakršno koli preiskavo. Potrdil je le, da na nadzornem svetu ne bo podprl ponovnega imenovanja Remzije Cinaca, ki si je v vmesnem času premislil, za delavskega direktorja SŽ-Potniški promet.