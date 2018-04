Grožnje na Slovenskih železnicah: "To se ne bi smelo dogajati nikjer."

Sindikalna vojna na Slovenskih železnicah (SŽ) očitno ne pojenja. Potem ko smo objavili posnetek, ki razkriva, kako je najvplivnejši sindikalist Silvo Berdajs grozil delavcu SŽ in tesnemu zavezniku nasprotnega sindikalnega tabora Antonu Škrajnarju, je Škrajnar prekinil medijski molk. Ekskluzivno za Planet TV je stopil pred kamere in v javnosti prvič spregovoril o grožnjah, ki jih je bil deležen.

Najvplivnejši sindikalist Slovenskih železnic Silvo Berdajs je grozil enemu od delavcev, ker ta ni prestopil v njegov sindikalni tabor. Foto: STA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Siol.net smo v četrtek objavili posnetek pogovora, v katerem sindikalist SŽ Silvo Berdajs grozi delavcu Antonu Škrajnarju, ker ta v sindikalnem boju znotraj Slovenskih železnic ni želel prestopiti v njegov tabor. "Sf***l te bom kot psa!" je Berdajs grozil Škrajnarju, ki velja za tesnega zaveznika drugega vplivnega sindikalista na SŽ Alberta Pavliča.

"V afektu marsikdo kaj reče, ampak tu so bile pa izrečene stvari, ki zadevajo osebno mene in moje nadaljnje življenje. Resnično sem se resnično ustrašil," grožnje za Planet TV danes komentira Škrajnar.

"To se ne bi smelo dogajati v nobeni službi"

"To se ne bi smelo dogajati, ne v naši službi, ne nikjer drugje. Smo pač le ljudje, ki živimo svoje življenje in če nikomur nič ne narediš, si tega ne zaslužiš," poudarja Škrajnar, ki sicer upa da se bodo razmere na železnicah umirile.

"Jaz upam, da bo čas svoje prinesel, da se bo to nekako umirilo. Še danes ne vem, zakaj sem si zaslužil tak verbalni napad, ker v bistvu nisem nobenemu hotel nič slabega," še dodaja.

V spopadu dveh vodilnih sindikalistov bolje kaže Berdajsu

Škrajnar je vrsto let veljal za Pavličevega tesnega zaveznika, sredi meseca pa se je odločil prestopiti v tabor Silva Berdajsa. Nato si je ponovno premislil, s čimer si je nakopal jezo Berdajsa, predsednika sveta delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ in generalnega sekretarja sindikata strojevodij.

Vojna med Berdajsom in Pavličem na SŽ traja že mesec dni, zaenkrat pa v spopadu dveh vodilnih in najbolj vplivnih sindikalistov bolje kaže Berdajsu. Kot smo še poročali, posnetek potrjuje dolgoletne neuradne informacije, da je Berdajs dejansko resnični šef železnic, ki odloča tudi o tem, kdo bo dobil in izgubil službo.