Zaradi groženj bodo nekateri izgubili službo #video #posnetek

Slovenski državni holding (SDH), kot upravljalec državnega premoženja, obsoja skrajno neprimeren način delovanja in komuniciranja Silva Berdajsa, ki je predstavnik sindikata in hkrati član nadzornega sveta SŽ imenovan s strani sveta delavcev.

"Poslovodstvo SŽ je v prvi vrsti odgovorno za zaščito interesov družbe in ustrezno ukrepanje proti takemu delovanju zaposlenih, prav tako tudi nadzorni svet SŽ, ki ima v skladu z zakonom možnost ukrepanja preko sodnega odpoklica člana nadzornega sveta," pojasnjujejo v SDH.

V SDH ocenjujejo, da je "Berdajs prestopil vse meje dovoljenega in s svojim obnašanjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti."

Tudi prvi mož železnic Dušan Mes celoten sindikalni boj v zadnjem mesecu označuje kot nesprejemljiv.

Dušan Mes Foto: Bor Slana "Dialog na posnetku in nesoglasja med vodilnimi v sindikalnih centralah in svetih delavcev so na družbo vrgle slabo luč. Poslovodstvo se ne vtika v avtonomne organe, ki zagotavljajo delavcem soupravljanje podjetja. Zadnji dogodki so presegli mejo dobrega okusa in povzročili slab ugled SŽ. Dogodek bo izjemno strogo sankcioniran v skladu z disciplinskim postopkom. Izdali bomo opozorila pred odpovedmi in tudi odpovedi delovnega razmerja," napoveduje Mes.

Pavlič: Tako nizkega nivoja nisem pričakoval

Drugi najvplivnejši sindikalist SŽ Albert Pavlič, zaradi katerega je pravzaprav sploh prišlo do omenjenega posnetka, meni, da gre za škandalozno in neprimerno ravnanje člana nadzornega sveta SŽ.

"Najbolj me moti, da v 25 letih nisem prepoznal Berdajsove narave in pristopa. Tako nizkega nivoja komunikacije od svojega kolega nisem pričakoval," je pojasnil Pavlič. Dodal je še, da je sicer Berdajs v preteklosti že večkrat pokazal svojo kolerično naravo, a so jo nekako tolerirali.

Nekdanji direktor SŽ: Nihče se ne sme vmešavati v delo sindikatov

Blaž Miklavčič, ki je uspel negativno poslovanje SŽ v dveh letih in pol spraviti v pozitivne številke, ima izkušnje s sindikalisti SŽ. Prav ti so leta 2004 izkoristili svojih pet minut in zrežirali njegovo odstavitev.

Blaž Miklavčič Foto: Bojan Puhek "To je pač nivo komunikacije med sindikalisti na železnicah. Da se sindikati in svet delavcev lahko tako obnašajo ni stvar poslovodstva, temveč stvar zakonodaje. Sindikalisti so popolnoma neodvisni od poslovodstva, nihče se ne sme vmešavati v njihovo delo. To jim omogoča zakonodaja," je kritičen Miklavčič, ki poslovodstvu ne pripisuje krivde.

Miklavčič spomni, da se je ob njegovem prihodu na čelo železnic leta 2002 ravno poslavljal legendarni sindikalni vodja in prvi delavski direktor Slavko Kmetič.

"Za njegovo mesto so se šele začeli potegovati sedanji sindikalisti, zato tako ekscesnih primerov v času mojega vodenja ni bilo. Komunikacija z njimi je bila normalna. Naredili smo preveč sprememb, da bi lahko govorili, da so sindikalisti obvladovali železnice. Trenutne situacije sicer ne poznam, si pa predstavljam, da so se sindikati do danes bolje razvijali kot poslovodstvo. V zadnjih 15 letih se je namreč zamenjalo deset direktorjev, sindikalisti pa so ostali eni in isti. Kontinuiteta je zagotovo njihova največja prednost," poudarja Miklavčič.