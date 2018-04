Berdajs bo odstopil le, če bo to kdo izrecno zahteval #video

Potem ko smo pred dnevi razkrili, kako je najvplivnejši sindikalist Slovenskih železnic (SŽ) Silvo Berdajs grozil delavcu SŽ Antonu Škrajnarju, je Berdajs za Planet TV danes pojasnil, da svoje dejanje obžaluje. Hkrati je napovedal, da bo odstopil z vseh funkcij znotraj SŽ, vendar le, če bo to kdo izrecno zahteval. V nasprotnem primeru sam ne namerava odstopiti.

Najvplivnejši sindikalist Slovenskih železnic Silvo Berdajs

Kot je v pogovoru za Planet TV pojasnil vplivni sindikalist SŽ Silvo Berdajs, sam zaradi groženj, ki jih je uperil proti delavcu SŽ Antonu Škrajnarju, ne namerava odstopiti. Berdajs svoje dejanje sicer obžaluje, vendar pa ima znotraj železnic domnevno preveliko podporo, da bi odstopil.

Kot poudarja, bi bil njegov odstop "neodgovoren do ljudi, ki mu prek SMS-sporočil in elektronske pošte pošiljajo pisma podpore". Hkrati je sicer napovedal, da bo odstopil z vseh funkcij v SŽ, če bo kdo to izrecno zahteval.

Berdajs grozil: Sf***l te bom kot psa

Na Siol.net smo pred dnevi objavili posnetek pogovora, v katerem Berdajs grozi Škrajnarju, ker ta v sindikalnem boju znotraj železnic ni želel prestopiti v njegov tabor. "Sf***l te bom kot psa," je Berdajs napadel Škrajnarja, ki sicer velja za tesnega zaveznika drugega vplivnega sindikalista na železnicah Alberta Pavliča.

Škrajnar je dolgo veljal za Pavličevega zaveznika, sredi meseca pa se je odločil prestopiti v Berdajsov tabor. Nato si je znova premislil, s čimer si je nakopal jezo Berdajsa, sicer predsednika sveta delavcev kapitalsko povezanih družb SŽ in generalnega sekretarja sindikata strojevodij.

Škrajnar: Resnično sem se ustrašil

Na izjave Berdajsa se je v ponedeljek ekskluzivno za Planet TV odzval tudi Anton Škrajnar. "V afektu marsikdo kaj reče, ampak izrečene so bile stvari, ki zadevajo mene in moje nadaljnje življenje. Resnično sem se ustrašil," je Berdajsov verbalni napad komentiral Škrajnar.

Kot poudarja, se takšne grožnje ne bi smele dogajati nikjer. "Smo pač le ljudje, ki živimo svoje življenje, in če nikomur nič ne narediš, si tega ne zaslužiš," je poudaril Škrajnar.

Dodal je še, da upa, da se bodo razmere na SŽ kmalu umirile: "Upam, da bo čas prinesel svoje, da se bo to nekako umirilo. Še danes ne vem, zakaj sem si zaslužil tak verbalni napad, ker pravzaprav nisem nikomur hotel nič slabega."