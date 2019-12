Še en davek za tiste, ki oddajajo prek Airbnbja

Mnogi posamezniki, ki oddajajo nepremičnino na Airbnb, so registrirali dejavnost. Še vedno pa se niso identificirali za namene DDV. Gre za relativno majhen davek, globe pa so precej visoke.

Če oddajate sobe prek posrednikov oziroma ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh, kot sta Airbnb ali Booking.com, ki imata sedež zunaj Slovenije, morate registrirati dejavnost, od prejete storitve pa morate plačati tudi 22-odstotni DDV v Sloveniji.

Gre za razmeroma nizek davek, saj se odmeri na provizijo, ki jo ponudnik plača portalu za oddajanje. Pri Airbnb ta provizija znaša tri odstotke cene rezervacije. Airbnb več zaračuna gostu, ta plača od šest do 12 odstotkov cene rezervacije.

Da bi davek lahko plačali, se morate najprej identificirati za namene DDV. Pozor, to morate storiti tudi, če imate na leto pod 50 tisoč evrov prometa, kar je sicer meja za obvezno identifikacijo za namene DDV.

Furs: Raje se samoprijavite!

Kot ugotavljajo na Fursu, številni zavezanci, ki oddajajo nepremičnine na portalih Airbnb ali Booking.com, ne plačujejo DDV. Furs, ki bo poostrene nadzore izvajal v začetku leta 2020, jih poziva, naj se čim prej identificirajo za DDV.

Do takrat pa lahko identifikacijo za DDV in oddajo mesečnih obračunov DDV za nazaj opravijo s samoprijavo in se tako izognejo globam, sporočajo s Fursa. Kot so še zapisali, morajo ti zavezanci s Fursom poslovati samo prek elektronskega sistema eDavki, kar tudi pomeni, da jim bodo dokumenti ali obvestila vročeni le prek tega elektronskega sistema.

Najmanj dva tisoč evrov globe

Davčnim zavezancem, ki "pozabijo" oddati mesečni obračun DDV, Furs vroči opozorilo v osebni predal na eDavkih. Če se na opozorilo ne odzovejo, sledi globa, ki znaša dva tisoč evrov in več. Kot so še zapisali na Fursu, številni niso pozorni na obvestila, ki jih prejmejo na takšen način. Zato opozarjajo zavezance, naj za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta prek portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov.

DDV podrobneje: obračun tudi, če tisti mesec niste imeli gostov



Če ste identificirani za namene DDV samo zaradi oddaje nepremičnine prek Airbnb ali Booking.com, morate mesečno predlagati obračune DDV v elektronski obliki (prek sistema eDavki) in nimate pravice do odbitka DDV. Morebitne napake iz preteklih obdobij lahko sami popravite tako, da jih vključite v prvi (tekoči) obračun DDV.



Obračun DDV morate predložiti tudi, če v določenem mesecu nepremičnine niste oddajali. V tem primeru morate oddati prazen obračun. Če na primer nepremičnino oddajate tudi na kakšni slovenski spletni strani, vam DDV ni treba obračunati, razen če presežete limit 50 tisoč evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.



Če presežete 50 tisoč evrov, pa se morate identificirati za namene DDV (obvezna identifikacija) in obračunati DDV tudi od vseh obdavčenih dobav, ki jih opravite na ozemlju Slovenije. Takrat tudi pridobite pravico do odbitka DDV. Lahko pa se identificirate za namene DDV, preden presežete ta limit, če se tako sami odločite (prostovoljna identifikacija). V tem primeru morate biti v sistemu DDV najmanj 60 mesecev.



Več informacij o DDV lahko dobite na klicnem centru za DDV na številki 08 200 1002.



Račun je obvezen



Ne glede na to, kako ste identificirani za namene DDV, pa morate gostu izdati račun in ga v primeru gotovinskega poslovanja davčno potrditi. Tudi če vam je gost storitev plačal s kartico (mastercard, maestro, visa …) ali če je plačal ponudniku oglaševanja, od katerega ste posredno prejeli to plačilo na svoj transakcijski račun, še opozarjajo na Fursu.

Dohodnina, prispevki ...

Poleg plačila DDV mora imeti vsak, ki oddaja nepremičnino v turistični najem, registrirano dejavnost ali kot s. p. ali kot sobodajalec. Tako mora oddajati akontacijo dohodnine, plačevati mora prispevke za socialno varnost, oddajati letni obračun iz dohodka iz dejavnosti in tako naprej.

Visoke globe za delo na črno in nedovoljeno oglaševanje

Če posameznik tovrstne dejavnosti nima ustrezno registrirane ali priglašene, gre za delo na črno. Ker to delo na črno posameznik še oglašuje na Aribnb ali Booking.com, gre tudi za nedovoljeno oglaševanje. Tako za posameznika skupna globa lahko znaša od 1.500 do 9.500 evrov, za pravne osebe pa celo do 41 tisoč evrov. Več v članku Akcija Fursa se pozna, registriralo se je tisoč najemodajalcev več.