Akcija Fursa se pozna, registriralo se je tisoč najemodajalcev več #Airbnb

Po odločitvi Fursa pred dvema letoma, da bo izvajal strožji nadzor nad oddajanjem nepremičnin na priljubljenih platformah Airbnb in Booking, se vsako leto registrira več sobodajalcev. Skupaj so imeli lani okoli 40 milijonov evrov prihodkov, v državni proračun pa vplačali malo manj kot 1,4 milijona evrov dajatev.

Konec leta 2017 je Finančna uprava RS (Furs) pridobila podatke o dohodkih, ki jih prek platform Airbnb in Booking prejemajo Slovenci. Kako so prišli do podatkov, na Fursu niso razkrili. Takrat so vse, ki so oddajali na črno, pozvali k prijavi dohodkov od oddajanja nepremičnin v turistični najem, začeli so izvajati strožji nadzor in izdajati globe.

Lani imeli okoli 40 milijonov prihodkov

Število posameznikov, ki so prijavili dohodke od oddajanja nepremičnin, se je po akciji Fursa močno povečalo. Če jih je bilo leta 2016 še slabih dva tisoč, jih je bilo lani že dobrih tri tisoč. Skupaj so imeli leta 2018 za skoraj 40 milijonov prihodkov, plačali pa so slabega 1,4 milijona evrov davkov. Še leta 2016 so plačali približno pol manj davkov kot lani.

V Ljubljani več kot dva tisoč nepremičnin

Koliko od teh sobodajalcev je registriranih v Ljubljani, ki je med turisti močno priljubljena, ni znano, saj Furs nima zbranih ločenih podatkov po posameznih občinah. Nepremičninarji medtem ocenjujejo, da je v prestolnici več kot dva tisoč nepremičnin, ki se oddajajo prek platform, kot sta Airbnb in Booking.

V spodnji tabeli lahko vidite podatke o fizičnih osebah z dejavnostjo, ki so za posamezno leto oddali letni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v katerem so napovedali tudi prihodke iz oddajanja premoženja v turistični najem (omenjeni zavezanci imajo kot glavno dejavnost navedeno Oddajanje zasebnih sob gostom ali Druge nastanitve za krajši čas).

Leto Št. zavezancev, ki so prijavili prihodke Koliko prihodkov so imeli Koliko davkov so plačali 2016 1.959 19.787.178,42 667.388,20 2017 2.431 27.777.089,04 980.778,45 2018 3.158 38.917.172,83 1.382.333,73

Za 335 tisoč evrov glob

Furs sicer še naprej lovi kršitelje. Od prvega januarja 2018 do 21. avgusta letos je izdal skoraj 300 prekrškovnih aktov, s katerimi je izrekel globo v skupnem znesku 334.650 evrov. Izdali pa so tudi 60 opominov, nam je sporočil Stojan Glavač s Fursa.

Delujejo tudi pod krinko

Kot so nam pred časom pojasnili na Fursu, nadzorniki pogosto delujejo pod krinko in rezervirajo nepremičnino, ki se oglašuje. Nadzore izvajajo tudi na podlagi prijav.

Globe do 9.500 evrov

Kljub poostrenemu nadzoru Fursa številni lastniki svoje nepremičnine turistom še naprej oddajajo na črno. Pri tem kršijo dva predpisa. "Če fizične osebe, ki oddajajo nepremičnine v turistični namen, dejavnosti nimajo ustrezno registrirane ali priglašene, gre za delo na črno," pojasnjujejo na Fursu. Če to delo na črno posameznik še oglašuje (na primer na Aribnb), pa gre tudi za nedovoljeno oglaševanje. Tako za posameznika skupna globa lahko znaša od 1.500 do 9.500 evrov, za pravne osebe pa celo do 41 tisoč.

Kako legalno oddati nepremičnino turistu

Fizična oseba, ki želi turistom oddati v najem svojo nepremičnino, lahko to dejavnost opravlja na dva načina, in sicer kot:

registrirani sobodajalec – fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (nepremičnine v turistični najem ne oddaja skupno več kot pet mesecev v koledarskem letu, torej 150 dni) in gostom ponuja do 15 ležišč ter je vpisan v Poslovni register Slovenije. Sobodajalec mora določiti tudi kategorijo nastanitvenega obrata. Ob opravljeni storitvi mora izdati račun in imeti cenik storitev. V bloku pa mora med drugim dobiti soglasje 75 odstotkov etažnih lastnikov. Več o tem lahko preberete v Brošuri za sobodajalce – fizične osebe ;

; samostojni podjetnik – več o samostojnem podjetniku, ki začne opravljanje dejavnosti, pa je pojasnjeno v Brošuri za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike.

Preberite še: