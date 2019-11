Airbnb od zdaj tudi v albanščini, zulujščini in - slovenščini

Na spletni platformi Airbnb so podvojili število jezikov, ki jih lahko na tem spletnem mestu uporabljajo gostitelji in gostje. Med 62 jeziki, ki jih podpira Airbnb, je zdaj tudi slovenščina.

Medtem ko so deležni plaza kritik o nezadostni skrbi za uporabnike, so iz Airbnbja sporočili, da so podvojili število jezikov, ki jih podpira njihova spletna platforma. "Airbnb je zdaj v materinščini dostopen več kot štirim milijardam ljudi," so zatrdili.

Med temi štirimi milijardami smo zdaj tudi Slovenci, Airbnb je namreč od zdaj na voljo tudi v slovenščini.

Od zulujščine do črnogorščine

Platforma zdaj skupno podpira 62 jezikov, a je ob tem treba omeniti, da gre pravzaprav v veliko primerih le za različice istega jezika. Na platformo, ki zdaj med drugim "govori" albansko, azerbajdžansko in zulujsko, so namreč dodali še avstralsko, kanadsko in britansko angleščino, kanadsko francoščino, argentinsko ter nekakšno splošno latinskoameriško španščino, pa tudi bosanščino in črnogorščino.

Foto: zajem zaslona

"Želimo, da se na Airbnbju dobrodošle počutijo vsi ne glede na to, kateri jezik govorijo," so še sporočili predstavniki te spletne platforme, ki pa s tem resnici na ljubo niso naslovili vse glasnejših kritik, ki jih uporabniki namenjajo njihovemu delovanju.

V zadnjem času se je namreč zvrstilo več odmevnih primerov, ko so uporabniki na Airbnbju naleteli na lažne ponudbe, delno ali povsem ostali brez denarja, ob tem pa od Airbnbja niso dobili nobene podpore oziroma pomoči.

Zgodba o primeru, ko se je to zgodilo Slovencem: