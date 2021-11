Ribič bo razrešitev z vrha Elektra Ljubljana izpodbijal na sodišču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zapis nadzornega sveta, da odloča o moji krivdni razrešitvi, hkrati pa mi ponuja sporazum, je kontradiktoren in po mojem mnenju za nadzornike tudi kazniv. Če sem kriv, bi me morali brez pogajanj razrešiti takoj," je v današnji izjavi za javnost v Ljubljani poudaril Ribič.

Po njegovih besedah se je razrešitev dolgo časa napovedovala. Da gre za politično odločitev, po Ribičevih pojasnilih dokazuje podatek, da je bil 18. oktobra povabljen v DZ. Ponovil je, da ga je v prostore stranke SDS povabil sekretar omenjene stranke Borut Dolanc in mu ponudil dogovor o predčasni razrešitvi s položaja predsednika uprave.

Med razlogi za razrešitev je izpostavil tudi skupščino družbe Gen-I

"Jaz dogovora nisem mogel podpisati. Dolanc mi je povedal, da je prišel ukaz od zgoraj, prepričan sem, da za tem stoji minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec," je dejal Ribič. "Če se spomnite, je pred nekaj tedni v Hrastniku na otvoritvi sončne elektrarne dejal, da se bodo morali stari direktorji posloviti," je dodal.

Med razlogi za "tako hitro" razrešitev je izpostavil tudi skupščino družbe Gen-I, ki bo po njegovih besedah predvidoma ta teden. "Verjetno hoče minister s svojimi sodelavci vzeti glasovalne pravice, ki jih ima Elektro Ljubljana na tej skupščini. Kot veste, se odloča o usodi Roberta Goloba," je dejal.

Po poročanju več medijev namreč tudi predsednik uprave Gen-I Golob nima podpore politike. Nadzorniki imajo sicer na seji, ki bo predvidoma danes, sklep o Golobovem ponovnem imenovanju. Po poročanju portala 24ur.com bi lahko bil ob svoj stolček v tem tednu tudi direktor Holdinga Slovenske elektrarne.

"Vrtovec je pred dnevi dejal, da v njegovem sektorju ni političnih zamenjav in političnega kadrovanja. Jaz prihajam iz njegovega sektorja in na žalost nisem edini, ki se mu to dogaja. Sami sodite o tem," je danes poudaril Ribič.

Kot je dodal, uradnega dokumenta o razrešitvi nima, slišal pa je, da se navezuje na naše lastništvo v družbi Gen-EL. "Moje osnovno načelo, ki je bilo podkrepljeno tudi s pravnimi mnenji in predvsem z mnenjem neodvisne državne Agencije za energijo, je bilo vseskozi prepričanje, da ni regulatornega pogoja, s katerim bi lahko družba Gen uveljavila nakupno opcijo," je dejal.

"Ob takem položaju in dejstvu, da je kupnina, ki jo je bil Gen dolžan plačati ob uveljavitvi opcije, več milijonov nižja od dejanske vrednosti poslovnih deležev, sem bil dolžan uporabiti vsa pravna sredstva," je v pismu predsedniku nadzornega sveta Elektra Ljubljana Božidarju Godnjavcu zapisal Ribič. "S tem bi oškodoval svojo družbo in vse male delničarje," je poudaril v današnji izjavi.

Ribič je, kot je še dejal, predlagal tudi svoje načine, kako bi njegovo zamenjavo izpeljali "bistveno bolj človeško in poslovno sprejemljivo". "Da bi se dogovorili, da lahko nadzorni svet izbere novega direktorja, jaz mu predam posle in se po novem letu normalno umaknem. Ker to ni bilo sprejemljivo, sem tudi jaz vztrajal," je dejal.

Kdo bo Ribičev naslednik?

Kdo bo njegov naslednik, Ribič ne ve. "Govori se, da pride nekdo z Vizjakovega ministrstva, ne vem. Predvidevam, da bo najprej treba spremeniti statut, da bo lahko tisti, ki pride, izpolnjeval pogoje. Med drugim se tudi to lahko zgodi," je dejal.

Potek Ribičeve razrešitve je v oddaji Ena na ena na Pop TV razkril ljubljanski župan Zoran Janković, Ribič pa je za portal 24ur.com navedbe v nedeljo potrdil. Na njegovo mesto kot vršilec dolžnosti prihaja dozdajšnji finančni direktor Marjan Ravnikar.

Minister Vrtovec je v odzivu za 24ur.com dejal, da se drži načel korporativnega upravljanja. "Kot politik ne morem imeti možnosti posegati v upravljanje gospodarskih družb. Za to imamo Slovenski državni holding, ki je skupščina tudi v tem primeru Elektra Ljubljana," je dejal.