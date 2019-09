Prizemljitev letal Adrie Airways odmeva na tujem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Izkušnje kažejo, da bo mala letalska družba le stežka zbrala dovolj denarja," menijo v britanskem Independentu. Foto: Bor Slana Britanski spletni portal Indepentent.co.uk piše, da je bila Adria ustanovljena leta 1961 in da je v 80. letih opravljala mnogo čarterskih poletov med Veliko Britanijo in Jugoslavijo pod imenom Inex Adria. Vse od privatizacije leta 2016 je v težavah, njena švicarska hčera Darwin Airline je leta 2017 propadla, dodajajo.

Ob napovedih letalske družbe, da si po začasni ustavitvi letov prizadeva za ponovno vzpostavitev letov po voznem redu, dodajajo: "Izkušnje kažejo, da bo mala letalska družba le stežka zbrala dovolj denarja. Thomas Cook ni našel 200 milijonov funtov, potrebnih za rezerve za pokritje morebitnih dodatnih finančnih potreb v zimskem času." O dogajanju pred propadom britanske agencije pišemo v članku Thomas Cook propadel. Po svetu ujetih 600 tisoč turistov.

Independent piše še, da je za mnoge letalske družbe usodna konkurenca nizkocenovnih prevoznikov, ki pa bodo v primeru propada Adrie dobili priložnost, da nadomestijo vrzel. Omenjajo linije iz Ljubljane do Frankfurta, Munchna, Prage, Dunaja. Adria je lani prepeljala 1,2 milijona potnikov, Ryanair to število doseže v treh dneh.

Austrian Airlines odpoveduje zaradi Adrie

Foto: Reuters Avstrijski Der Standard v ospredje postavlja težave njihovega prevoznika Austrian Airlines, ki je moral – kot že pišemo v članku Adria bi lahko ostala brez tretjine flote, zaradi nje odpoveduje tudi Austrian Airlines – zaradi Adriine poteze danes odpovedati tri lete.

V delu članka o Adrii povzemajo slovenske medije glede 60-milijonskega dolga prevoznika in propadlih pogovorov z domnevnimi kandidati za strateško partnerstvo.

Propad Adrie bi poglobil težave švicarskega letališča

Foto: Reuters Podobno kot v Avstriji se dogaja tudi v Švici. Portal rts.ch piše o odpovedi vseh današnjih in jutrišnjih letov med Zürichom in Luganom, ki jih je Adria zadnje leto dni izvajala za Swiss. Odpovedanih je 16 letov, na katerih je 400 potnikov že imelo kupljene sedeže.

Vsem je Swiss ponudil alternativo v obliki prevoza z vlakom ali prevoza z letališča Malpensa, približno 50 kilometrov južno od Lugana.

V nadaljevanju pišejo, da je Adria v lasti luksemburškega sklada in da ima finančne težave, ki so tudi botrovale začasni ustavitvi operacij. "Za zdaj ne vemo, kdaj bo Adria spet začela leteti," je za rts.ch dejala predstavnica Swissa za stike z javnostmi. O stroških zaradi odpovedi letov ni želela govoriti.

Rts.ch piše še o tem, da bi propad Adrie poglobil težave letališča v Luganu, ki ga je prizadel propad Adriine hčere Darwin Airlines. Lokalni prebivalci poskušajo s peticijo prepričati oblasti, da poskrbijo za njegov obstanek.

Novica segla do ZDA

Ameriška tiskovna agencija Associated Press omenja še, da odločitev o začasni prizemljitvi letal prihaja po obdobju ponavljajočih se prestavitev in odpovedi letov finančno izčrpanega prevoznika. Dodajajo, da so zaradi neporavnanih dolgov najemodajalci že zahtevali vračilo dveh letal družbe (danes pišemo, da Adrii zdaj grozi že, da bodo morali vrniti šest letal).