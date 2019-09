Jezni turisti na Brniku ne vedo, kako bodo prišli domov

Glede na to, da vsako drugo letalo, ki vzleti z Brnika, pripada Adrii Airways, bi njen morebitni stečaj močno spremenil sliko prometa na osrednjem slovenskem letališču. Upravljavec letališča Fraport rezervne scenarije sicer ima, a jih do končno znane usode Adrie ne želi razkrivati.

Že junija smo pisali, da ima upravljavec brniškega letališča Fraport v primeru dokončnega propada Adrie Airways pripravljen rezervni načrt. O podrobnostih in konkretnih aktivnostih takrat še niso želeli govoriti. Poudarili so le, da ne glede na razplet, letalski prevozi obstajajo predvsem zaradi potreb trga oziroma povpraševanja po potovanjih z letali. To po njihovih besedah govori v prid ohranitve tistih povezav, ki so tržno zanimive in potencialno dobičkonosne. A letalski prevozniki so po njihovih izkušnjah zelo neizprosni in se obnašajo zelo racionalno.

Skrivnostni ostajajo tudi tokrat, ko obstoj največjega letalskega prevoznika v Sloveniji visi na nitki. Adria je za danes in jutri namreč prekinila izvajanje vseh letalskih operacij. Ohranila je le povezavo z najpomembnejšim vozliščem nemške Lufthanse v Frankfurtu.

Foto: STA "Dokler ne bomo imeli jasnih informacij, kaj bo z Adrio Airways (trenuten status namreč je, da je letenje začasno prekinjeno in da družba išče rešitve), ne bomo odgovarjali na konkretna vprašanja o morebitnem prometu brez Adrie Airways," so nam odgovorili.

Junija so se pogovarjali s 15 novimi prevozniki

Junija so v Fraportu zatrjevali, da so v pogovorih, prepričevanju in analiziranju vzdržnosti neke nove potencialne linije s 15 novimi prevozniki. A gre za dolgotrajen proces, ki običajno traja tudi do dve leti, so opozarjali. Kako daleč so prišli do danes in za katere linije obstaja največji interes, nam danes niso želeli odgovoriti.

Adria Airways brniško letališče in Slovenijo prek rednih linij povezuje z Amsterdamom, Brusljem, Dunajem, Parizom, Köbenhavnom, Frankfurtom, Münchnom, Manchestrom, Prago, Prištino, Sarajevom, Skopjem, Tirano, Podgorico, Zürichom in Sofijo.

Je pa upravljavec letališča danes priskočil na pomoč potnikom, ki so kljub napovedanim odpovedim letom prišli na letališče Jožeta Pučnika. Pred okenci Adrie Airways se namreč vijejo dolge vrste nejevoljnih potnikov. Za odpovedi so namreč izvedeli šele na letališču. Nekateri so kritični tudi, da jim Adria ne pomaga pri reševanju nastalih težav.

Zjutraj je Fraport na svoje stroške za potnike organiziral prevoz z letališča, tistim, ki so na letališče prišli s svojimi avtomobili, pa so omogočili prost izhod s parkirišča. "Če bo treba, bomo potnikom priskočili na pomoč tako kot danes," napoveduje upravljavec letališča.

Jezni Američanki ostali na tleh

Odpovedi letov so po poročanju STA med drugim razjezile tudi dve Američanki, ki bi morali prek Münchna danes leteti v ZDA. Za odpovedi sta prijateljici izvedeli "točno ob 10. uri na okencu". "Poslali nam niso nobenega SMS-sporočila, nobene e-pošte, nikakršnega obvestila nisva prejeli," je bila kritična ena od njiju.

Foto: STA Na Adrii so jima svetovali, naj se obrneta na agencijo, pri kateri sta rezervirali vozovnico, od tam so ju poslali nazaj na Adrio. "Ne morejo nama ponuditi hotela, ne morejo nama ponuditi prevoza, ničesar nama ne morejo ponuditi. Hkrati pa naju ne morejo preusmeriti na noben drug let, ker so vsi polni," je izpostavila ena od njiju.

Kaj bosta storili, še ne vesta. Še enkrat se bosta obrnili na Lufthanso, s katero sta pripotovali v Evropo in ki jima je uredila sedež na Adrijinem letu, sedaj pa jima ne želi pomagati. "Ne vem, kje bova končali. Trudiva se ostati mirni, a zagotovo nisva zadovoljni," sta izpostavili in dodali, da je morebiten nakup nove letalske vozovnice iz lastnega žepa seveda drag in da marsikdo takšnega morebitnega stroška ni vključil v svoj proračun, ko se je odpravil na potovanje.

Foto: STA