Thomas Cook propadel. Po svetu ujetih 600 tisoč turistov. #foto

Medtem ko se doma sprašujemo o morebitnem stečaju letalskega prevoznika Adrie Airways, je propadel britanski turistični operater Thomas Cook. Eni vodilnih potovalnih skupin na svetu ni uspelo najti zasebnih vlagateljev, ki bi jo potegnili iz rdečih številk. Britanski urad za civilno letalstvo (CAA) je danes sporočil, da je družba prenehala delovati s takojšnjim učinkom.

Izvršni direktor družbe Peter Fankhauser se je za nastalo situacijo opravičil vsem njihovim potnikom in zaposlenim.

Na tujem je ostalo ujetih okoli 150 tisoč britanskih dopustnikov in skupaj 600 tisoč turistov, ki so potovali v organizaciji Thomas Cooka. Prizemljenih je ostalo tudi sto njihovih letal.

Britanska vlada in CAA sta že aktivirala 45 letal, ki bodo s 64 leti čarterskimi leti v domovino prepeljale britanske turiste.

Za vrnitev nemških turistov z dopusta bodo po poročanju medijev poskrbele zavarovalnice.

Thomas Cook je sicer pred tem pripravil načrt sanacije, po katerem bi podjetje rešil kitajski investitor Fosun Tourism Group. Ta bi v dokapitalizaciji prispeval 450 milijonov funtov in s tem pridobil 75 odstotkov turističnega dela britanske skupine in 25 odstotkov njene letalske družbe. Še 450 milijonov funtov naj bi prispevali upniki in banke, ki bi pridobili preostale deleže omenjenih enot.

Vendar pa so banke podjetju postavile dodaten pogoj, in sicer 200 milijonov funtov rezerve za pokritje morebitnih dodatnih finančnih potreb v zimskem času. Podjetju pri zasebnih vlagateljih denarja ni uspelo najti.

Ena najstarejših tovrstnih družb na svetu zaposluje več kot 22 tisoč ljudi, samo na Otoku devet tisoč, v 16 državah.