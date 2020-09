Postojnski jami grozi množično odpuščanje zaposlenih

V Postojnski jami nameravajo iz poslovnih razlogov odpovedati pogodbo do 60 od še 174 zaposlenih. 12 delavcev naj bi že odpustili. Glavni razlog je skoraj 80-odstotni padec obiska zaradi novega koronavirusa in zelo neobetavni prihodnji meseci, poročajo Primorske novice.

"Stanje, ko je družba iznenada ob več kot 75 odstotkov svojih prihodkov, in ker je očitno, da ne bo izboljšanja vsaj do aprila 2021, narekuje pripravo bolj rigoroznih ukrepov. Takega števila zaposlenih, kot ga ima družba sedaj, v nadaljevanju ne bo možno vzdrževati," so v obvestilu o načrtovanih odpuščanjih, ki so ga pridobili v Primorskih novicah, pojasnili v Postojnski jami.

Poudarili so še, da po koncu poletne sezone gostinski lokali in hotel Jama ne bodo več poslovali, zato so odpovedi nujne.