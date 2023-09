Podjetniki v Celju so zgrabili priložnost in opravili kar 220 individualnih sestankov

Predstavniki podjetij so izrabili ponujeno priložnost za pogovore s potencialnimi poslovnimi partnerji, za druženje in izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Predstavniki podjetij so izrabili ponujeno priložnost za pogovore s potencialnimi poslovnimi partnerji, za druženje in izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Foto: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Na 55. Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva (Mos) so se srečali predstavniki 120 podjetij iz 13 držav. Opravili so več kot 220 individualnih sestankov. Dogodek je že petnajstič pripravila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, SPIRIT Slovenija, in Advantage Austria Ljubljana v okviru mreže Enterprise Europe Network.

Današnji dogodek je bil namenjen malim in srednje velikim podjetjem ter start up podjetjem, ki proizvajajo izdelke in nudijo storitve ter inovativne rešitve oziroma tehnologije za industrijo 4.0 (pametni stroji, roboti, pametna logistika, kibernetska varnost), digitalizacijo, avtomobilsko industrijo, kovinsko industrijo, električno energijo in elektroniko, mobilnost, promet in logistiko ter raziskave, razvoj in prenos tehnologij.

Uvodoma so udeležence poslovnega srečanja pozdravili organizatorji. Predsednik OZS Blaž Cvar je med drugim izrazil zadovoljstvo, da je dogodek postal prepoznan v širši regiji in kot tak zanimiv za številna podjetja. "Ponosni smo, da lahko organiziramo tak dogodek in zagotavljam vam, da se bomo s partnerji tudi v prihodnje trudili, da bo še naprej privlačen za domača in tuja podjetja," je še dodal Cvar.

Srečanje je uradno odprl minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je poudaril, da je mednarodno poslovno srečanje na sejmu dogodek, s kakršnimi lahko tujini prenesemo sporočilo, da je kljub različnim krizam in naravnim nesrečam, ki so nas prizadele, slovensko gospodarstvo, zdravo, varno, delujoče in pripravljeno za nadaljnje sodelovanje.

"To je še posebej pomembno sedaj po avgustovskih poplavah, ko se prizadeti del gospodarstva ponovno postavlja na noge. Onkraj naših meja moramo ponesti jasno sporočilo, da je slovensko gospodarstvo delujoče, odprto in varno za poslovanje ter da država stoji za prizadetimi podjetji in jim pomaga, da bi lahko kar najhitreje nadaljevala s poslovanjem," je poudaril Han.

Digitalna preobrazba slovenskega gospodarstva je nujna

Na letošnjem panelu so govorili o nujnosti in izzivih digitalne preobrazbe slovenskega gospodarstva. Omizje so sestavljali Igor Kovač iz Instituta Jožef Stefan, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, Matic Pirih iz podjetja Business Solutions ter Metka in Tomaž Marovt iz podjetja Marovt.

Govorci so se strinjali, da je digitalna transformacija slovenskega gospodarstva nujna, a opozorili, da se uspešnega prehoda ne da narediti v enem ali dveh mesecih, ampak je to tek na dolge proge, pri čemer v procesu ne gre zanemariti človeškega faktorja, saj ob digitalizaciji, avtomatizaciji in robotizaciji tako imenovane tovarne prihodnosti še vedno slonijo na človeku. Da celoten proces digitalne transformacije uspe, je nujno, da ljudje sprejmemo spremembe, še prej pa jih morajo razmeti.

Dotaknili so se še vprašanja kibernetske varnosti v sodobnih podjetjih, energetske samooskrbe in konkurenčnosti poslovnega okolja.

30 let enotnega evropskega trga

Na poslovnem srečanju so obeležili tudi dva pomembna jubileja, in sicer 30 let enotnega evropskega trga, ki je slovenskim podjetjem prinesel nove priložnosti in s prostim pretokom blaga, storitev in dela odstranil mnoge ovire, ter 15 let poslovne mreže Enterprise Europe Network (EEN), katere ključna naloga je, da z več kot 4.000 svetovalci v 600 institucijah v 60 državah v Evropski uniji in svetu nudi podporo in pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri uspešnem poslovanju na tujih trgih.

